Tutkimus: Veneilijät ovat pelastusliivipakon ja promillerajan laskun kannalla Otkesin tutkimuksen mukaan hukkumiseen johtavat vesiliikenneonnettomuudet tapahtuvat lähinnä soutuveneillä mökkirannan läheisyydessä, usein vahvassa humalatilassa ja ilman pelastusliivejä.

Pelastusliivit ovat veneilijän tärkein turvallisuusväline. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Pelastusliivipakko ja veneilyn promillerajan laskeminen 0,5 promilleen nousivat esiin Traficomin laatimassa selvityksessä ja kesän julkisessa keskustelussa.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) toteutti elo-syyskuussa 2025 jäsenseurojensa jäsenille kyselyn, jossa kysyttiin mielipidettä veneilyturvallisuuteen liittyviin aiheisiin.

Kysely lähetettiin sähköpostitse noin 29 000 jäsenelle , joiden sähköpostiosoitteet löytyivät jäsenrekisteristä. Vastauksia tuli kaikkiaan 2 147 kappaletta.

Kyselyn perusteella veneilijöistä suurin osa kannatti pelastusliivipakkoa sekä promillerajan laskua 0,5 promilleen.

Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Vapaa-ajankalastajat ry olivat yhtä mieltä siitä, että vesillä liikkumisen turvallisuutta tulee parantaa koulutuksellisin ja viestinnällisin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin.

”Omien ja veneen rajojen tuntemus sekä olosuhteiden kunnioitus ja ymmärrys ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja vesille suunnatessa”, kiteytti SPV:n puheenjohtaja Mats Welin.

Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan hukkumiseen johtavat vesiliikenneonnettomuudet tapahtuvat lähinnä soutuveneillä mökkirannan läheisyydessä, usein vahvassa humalatilassa ja ilman pelastusliivejä.

Sekä Suomen Meripelastusseuran että Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastot osoittavat, että pelastusliivipakolla voidaan ennaltaehkäistä kuolemantapauksia. Järjestöt muistuttavat, että suurin osa veneilyyn yhdistettävistä hukkumisista tapahtuu soutuveneellä lähellä mökkirantaa.

Nykyiset lait eivät koske soutuveneitä, joten ainoa onnettomuuksilla perusteltavissa oleva ja todellisuudessa vaikuttava toimenpide olisi nykyisen lainsäädännön ulottaminen myös soutuveneisiin.

”Kohdennetaan toimenpiteet sinne, missä ongelmat ovat ja asetetaan soutuveneille samat promillerajat ja kelluntapukineiden käyttövaatimukset kuin muillekin vesikulkuneuvoille”, Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo perustelee.

”On ilo huomata, että voimme kyselyn perusteella todeta veneilijöiden asenteiden muuttuneen niin pelastusliivipakon kuin promillerajan alentamisenkin suhteen”, Welin toteaa.

Asiasta kertoi Suomen Vapaa-ajankalastajat verkkosivuillaan.