Hintaero jopa kolmannes – EU määräsi brasilialaiselle havuvanerille polkumyyntitullinHavuvanerin tuonti Brasiliasta Eurooppaan on kasvanut voimakkaasti.
Brasiliasta Eurooppaan tuotavalle havupuuvanerille on määrätty väliaikainen 5,4 prosentin polkumyyntitulli.
Euroopan komission mukaan väliaikaisen tullin tavoitteena on pysäyttää halvempien vaneritoimitusten kasvu Eurooppaan.
Tulli tuli voimaan 5. marraskuuta. Se pysyy voimassa, kunnes komissio saa tutkimuksensa valmiiksi ja päättää, ottaako se käyttöön lopulliset polkumyyntitoimet.
Komission mukaan brasilialaisen havupuuvanerin tuonti Eurooppaan kasvoi noin 30 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2024. Samaan aikaan kysyntä EU:ssa laski seitsemän prosenttia.
Eurooppalaisten valmistajien tuotanto ja myynti laskivat kumpikin 24 prosenttia, ja kannattavuus putosi 15 prosentista kahteen prosenttiin.
Komission mukaan tuontihinnat olivat keskimäärin 302 euroa kuutiometriltä. Eurooppalaisten valmistajien keskimääräinen hinta oli 508 euroa kuutiolta. Komissio laski keskimääräiseksi hintaeroksi 32 prosenttia.
Lisäksi eurooppalaisten valmistajien tuotantokustannukset nousivat 33 prosenttia tarkastelujaksolla, jonka aikana Brasiliasta tuotiin useita satojatuhansia kuutioita havuvaneria Eurooppaan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
