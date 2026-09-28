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Juuri nyt | Naudanlihan hinnat ovat nousseet Suomessa osittain yli EU-hintojen
Tilaajalle | Petteri Veijonen on viettänyt jo kaksi viikkoa metsässä hankkien ruokansa luonnosta – paino pudonnut kahdeksan kiloa