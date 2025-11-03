Talvilintuja pääsee seuraamaan jälleen livekameran kautta WWF:n livekamerat lintujen talviruokintapaikoilta aukesivat tänään.Talvilintukameroissa nähdään vanhan metsän lajeja ja pihalintuja lähikuvassa.

Savonlinnan livekamera sijaitsee sekametsässä omakotitalon pihan perällä. Kuva: WWF

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

WWF:n Luontoliven suorassa lähetyksessä päästään näkemään lintuja kahdelta uudelta ruokintapaikalta: Hämeestä Lammin biologiselta asemalta ja Savonlinnasta.

Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman Metsälinturuokinta sijaitsee kahden metsätyypin, pähkinälehdon ja varttuneen havumetsän, rajalla. Pähkinälehdossa kasvaa pähkinäpensaiden lisäksi muun muassa metsälehmusta ja järeitä haapoja. Kameraan odotetaan vieraiksi sekä tuttuja lintulautavieraita että varttuneen metsän lajeja, ja hyvällä tuurilla jopa pöllöjä.

”On hienoa, että WWF:n Luontoliven talvilintukameraa lähetetään Lammin biologisen aseman vanhassa lehtometsässä olevalta ruokinnalta. Metsän vanha puusto ja runsas lahopuu tekevät metsästä monelle eliölle suotuisan elinympäristön. Erityisesti useat koloissa pesivät lintulajit viihtyvät alueella, mukaan lukien kaikki talvehtivat tikkalajimme. Toivottavasti moni niistä löytää ruokinnalle ja ilahduttaa luonnonystäviä pitkän talven aikana”, kertoo Lammin biologisen aseman johtaja Janne Sundell.

Viime vuonna talvilintukamera keräsi yli 600 000 katselua.

”Tuomme talvilintujen katselun ilon myös niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta pitää omaa lintulautaa tai päästä ulos tarkkailemaan lintuja. Monelle livelähetyksemme ovatkin tapa päästä lähelle luontoa”, sanoo WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärinen.

Marraskuun alku onkin hyvä aika aloittaa talviruokinta, josta on iloa sekä linnuille että niitä tarkkaileville ihmisille.

Savonlinnan livekamera sijaitsee sekametsässä omakotitalon pihan perällä. Pihalinturuokinnalla päästään näkemään sekä kaikille tuttuja lintulautavieraita että harvinaisempia lajeja.

Molempia talvilintukameroita pääsee seuraamaan osoitteessa wwf.fi/luontolive/