Suuren suomalaisen metsäkoneyrityksen johtaja toivoo notkeutta työntekijöiden koulutuksiin – haasteena urakanantajien vaihtelevat koulutusvaatimukset ja sertifikaattien tulkinnat Pohjoiskarjalalainen Motoajo Oy on yksi Suomen suurimmista metsäkoneyrityksistä. Toimitusjohtaja Jussi Puoskarin painottaa työntekijöiden koulutuksen merkitystä, joka on korostunut viime vuosina entisestään.

Jussi Puoskari luotsaa lähes sadan työntekijän Motoajo Oy:tä. Kuva: Tommi Hakala

Metsä | Metsäkoneet Tommi Hakala

Motoajo Oy on Nurmeksessa kotipaikkaa pitävä perheyritys, jolla on lähes sata työntekijää ja 58 metsäkonetta. Näiden lisäksi puunkorjuussa on mukana 15 sopimusyrittäjää kalustoineen. Yrityksen konekanta koostuu pääosin Ponssen metsäkoneista, jonka lisäksi yrityksellä on John Deeren koneita ja yksi Komatsu. Lisäksi maanmuokkauksessa ja energiapuun korjuussa käytetään kaivinkoneita. Liikenneluvalliset lavetit kuljettavat myös muiden yrittäjien koneita.

Yrityksen toimitusjohtaja Jussi Puoskari näkee tämän päivän metsäkoneyrityksen haasteena urakanantajien vaihtelevat koulutusvaatimukset ja sertifikaatit. Motoajo Oy työskentelee kymmenen eri urakanantajan työmailla, joissa jokaisella on omat hyväksyntänsä ja ohjeistuksensa. Tämä voi estää kuljettajia siirtymästä jouhevasti työmaiden välillä. Jopa työvarusteiden määritelmissä on eroja sekä siinä, millaiset varusteet työntekijällä pitää olla. Jos vaikkapa vaaditaan nastakenkien käyttö yhden työnantajan työmailla, ne pitää hankkia varmuuden vuoksi kaikille työntekijöille.

Osa konekuljettajista on kouluttautunut tietyn yrityksen vaatimuksiin, mutta toisen yrityksen osalta vaatimukset eivät täyty. Siksi Puoskari painottaa työntekijöiden jatkuvaa kouluttautumista ja sen merkitystä. Hänen mukaansa kyse on ammattitaidon ylläpidon lisäksi myös työn ohessa tapahtuvasta jatkuvasta oppimisesta. Puoskarin toivoo notkeutta metsäkoneenkuljettajien koulutuksiin ja ehdottaa ratkaisuksi yhtenäisiä perusvaatimuksia, joiden täyttämisen jälkeen kuljettajat voisivat työskennellä kenen tahansa urakanantajan työmailla. Kuljettajien on tänä päivänä hallittava ohjeet ja hankittava hyväksynnät ennen kuin he aloittavat metsätyömaalla, mikä puolestaan vie resursseja varsinaisesta metsänkorjuusta.

”Olisi hyvä, että olisi olemassa yksi perusvaatimusten kokonaisuus, johon kuljettajat kouluttautuvat. Sen jälkeen he kelpaisivat mille tahansa työnantajalle”, Puoskari pohtii ja toivoo, että urakanantajien tarttuvan asiaan.

