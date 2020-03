Leppä vakuuttaa hallituksen tekevän maatalouden kausityövoimakriisin eteen kaiken voitavan – tukisummia katsotaan vasta kun kokonaisuus tiedossa

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Hallitus tiedostaa suomalaisen maatalouden vakavan tilanteen ja tekee kaiken voitavansa, jotta koronaepidemian vaikutukset maatalouteen ja elintarviketuotantoon voidaan minimoida. Koko hallitus on tämän tavoitteen takana.

"Tämä on käyty läpi hallituksen piirissä ja hallitus on tästä yksimielinen. Valtio on ainoa, joka voi tässä tilanteessa näille asioille jotain tehdä. Ei ole mitään puskuria missään", painotti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) MT:n päätoimittajan Jouni Kemppaisen haastattelussa perjantaina iltapäivällä.

Leppä kuitenkin kieltäytyy edelleen ottamasta kantaa tarkkoihin euromääräisiin tukisummiin.

"Varmasti tähän tullaan korvauksia osoittamaan, se on ihan selvä asia", Leppä korosti. Hänen mukaansa tarkoista summista puhutaan vasta siinä vaiheessa, kun meneillään olevan kriisin vaikutukset tiedetään konkreettisesti.

Kemppaisen toisena haastateltavana ollut MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kertoi tuentarpeen kasvavan viikko viikolta ja muistutti, että "kaikkensa tekeminen" ei riitä, jos toimet tehdään liian myöhään.

"Se tieto, mikä tuli tänään, olisi tarvittu viikko sitten", Wallin totesi ja viittasi Lepän luettelemiin hallituksen toimiin perjantaina aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hallitus aikoo muun muassa helpottaa jo maassa olevien vierastyöläisten palkkaamista muihin tehtäviin työlupakäytäntöjä sujuvoittamalla ja luoda viranomaisputken ulkomaisen kausityövoiman saamiseksi Suomeen niissä rajoissa kuin se on mahdollista.

Wallinin mukaan hänen tiedotustilaisuuden jälkeen saamansa sähköpostiviestit kertovat siitä, että hallituksen lupaukset eivät kevään kylvöjä ja istutuksia suunnitteleville tiloille enää riitä.

"Jo nyt jollain tiloilla ei pystytä toteuttamaan suunniteltua tuotantoa", Wallin tiivisti saamiensa yhteydenottojen sisällön.

"Riskiä välttääkseen kaikki ne, jotka pystyvät, muuttavat tuotantosuuntaa eli tuotantoa lähdetään nyt yksinkertaistamaan." Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erikoiskasvituotantoa ollaan ajamassa tiloilla alas.

Kemppaisen tiedustellessa konkreettista summaa maa- ja puutarhatalouden tarvitsemalle tuelle Wallin totesi, että järjestö lähtee "tässä vaiheessa miljardista", ja että tilanteen edetessä vahinkojen suuruus tulee kasvamaan. Maa- ja puutarhatalouden ohella vaikutukset tulevat heijastumaan koko yhteiskuntaan.

Leppä ei tässäkään vaiheessa suostunut määrittämään.

"Valmiuksia nyt on: se on selvä, minne saakka, siitä päätetään sitten aikanaan", Leppä totesi tukivaatimuksiin.

