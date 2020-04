Maatalous jäämässä koronatukien ulkopuolelle – Maatiloista tukia saavat ne, joilla on matkailutoimintaa

Markku Vuorikari

Maatilamatkailua järjestävät tilat voivat päästä hallituksen koronatukien piiriin.

Maatalous on jäämässä hallituksen koronatukien ulkopuolelle.

Sen sijaan maatalousyrityksille, joilla on maatalouden lisäksi liiketoimintaa, kuten majoitusta tai myyntiä suoraan ravintoloille, tukea olisi tulossa liiketoiminnan vaikeuksien perusteella.

”Maaseutu- ja maatalousyrityksillä on selvä ero. Maatalous pyörii normaalilla tavalla, mutta liitännäiselinkeinot, kuten matkailu ja jatkojalostus, ovat seis. Niissä tilanne on ihan erilainen kuin maataloudessa. Maatalouden tukijärjestelmiin on rahat normaalisti varattuna”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi tiistaina tilanteesta hallituksen kehysriihen jäätyä tauolle.

Tällaiset yritykset ovat hallituksen aikaisempien tukien ulkopuolella, sillä tukia ei myönnetä maatalousyrityksille. Maaseutuyrityksen siis nousevat tasavertaiseen asemaan muiden palveluyritysten kanssa.

MT:n tietojen mukaan näin maatiloille tai maaseutuyrityksille olisi tulossa yhteensä joidenkin miljoonien tuki. Näin ollen esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen vaatima alkutuotannon tukipaketti jäisi tulematta (MT 5.4.).

Kehysriihi jatkuu tänään ja tuloksia odotetaan iltaan mennessä. Leppä ei kommentoinut tukisummia tiistaina.

Maatalous ei ole menettänyt asiakkaita samalla tavalla kuin palveluyritykset. Silti korona aiheuttaa hankaluuksia.

Merkittävin on kausityövoiman saatavuusongelma, jonka tiistaisiin päätöksiin Leppä on tyytyväinen. Se ei vaadi valtiolta rahoitusta.

”Työvoiman liikkumiselle luodaan mahdollisuudet. Se vaatii diplomatiaa ja yhteyden pitoa EU:n ulkopuolelle.”

Viljelijöitä huolestuttaa myös lomituksen järjestäminen, jos korona kaataa petiin. Siihen ei nyt ollut Lepällä paljoa luvata. Lomitus on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

”Sitä on käyty läpi. Valvontoja on kevennetty ja pyritään kaikella tavalla vähentämään riskiä sairastua.”

Hallitus päätti maaliskuun 26 päivä 15 miljoonan euron lainatakauksesta maataloudelle maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta.

MTK on esittänyt, että maatalouden paketin koko pitäisi olla noin miljardi euroa (MT 27.3.).

Tänään esitellään tämän vuoden toinen lisätalousarvio ja toukokuussa tulee kolmas. Lepän mukaan niitä voi tulla vielä lisää.

Silloin myös päätetään kuntien tukipaketista, jonka arvioidaan olevan noin miljardi.

Hallitus pitää kehysriihen joka vuosi huhtikuun alussa. Tavallisesti siinä käsitellään seuraavan vuoden budjetin suuruutta yleisellä tasolla ja verotuksen muutoksia.

Nyt käsiteltiin ensi vuoden sijaan tämän vuoden kulujen lisäyksiä.

”Tämä oli koronariihi”, Leppä totesi.

