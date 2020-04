Osa kansalaisista ihmettelee, miksei koronakirje saapunut – Posti pesee kätensä ja pääjakelija Suoramainonta vakuuttaa, että kirje jaettiin kaikkiin talouksiin

Katja Lamminen

Kansalaiskirjeessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistavat ihmisiä toimista, joita koronapandemia vaatii.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on lähestynyt kansalaisia kirjeellä, joka sisältää tietoa koronaviruksesta. Kirje on lähetetty 3.4. jokaiseen Suomen kotitalouteen, joita on vajaat kolme miljoonaa.

Sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun perusteella läheskään kaikki eivät ole kirjettä saaneet.

Jakelusta on vastannut pääosin Suomen Suoramainonta ja joillain alueilla Posti.

Kirjeet lähetettiin osoitteettomina eli niin sanottuna mainospostina.

Suomen Suoramainonnan myynti- ja markkinointipäällikkö Pasi Latva kertoo, että kaikki kirjeet on jaettu ohjeiden mukaisesti myös mainoskieltotalouksiin aikavälillä 2.4–9.4.

Latvan mukaan ihmiset saattavat kiinnittää osoitteettomaan lähetykseen vähemmän huomiota kuin omalla nimellä saapuneeseen ja nakata kuoren epähuomiossa paperinkeräykseen.

"Jakelusta on kulunut useita vuorokausia ja kun aletaan puhua kuoresta Twitterissä näin jälkikäteen, niin ei kaikki millään voi muistaa asiaa. Talouden postin on voinut myös käsitellä joku muu."

Toki kuorta on jakanut yli 6 000, joten yksittäisiä erehdyksiä ja virheitä on voinut sattua.

Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila vastasi Twitterissä koronakirjeen saapumattomuutta ihmetelleelle keravalaiselle:

"Posti ei jakanut koronakirjettä Keravalla. Posti jakoi ne erillisenä kirjeenä päiväpostin mukana kaikkiin talouksiin - myös mainoskieltotalouksiin - tietyillä postinumeroalueilla. Valtaosan jakelusta hoiti toinen jakeluyhtiö."

Jos kirje ei ole saapunut kotitalouteen, THL pyytää lähettämään siitä ilmoituksen tänne.

Kansalaiskirje löytyy myös THL:n verkkosivuilta.