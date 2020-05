Sanomalehtien jakelulle kaavailtu 10-15 miljoonan euron tukea — valtiosihteerityöryhmän esitys siirtymässä heinäkuulle

Postin jakelu on edelleen kannattavaa, mutta jaettavan väheneminen muuttaa suunnan.

Petteri Kivimäki

Postin jakelu on haja-asutusalueilla viisi kertaa kalliimpaa kuin keskusta-alueilla.

Sanomalehtien jakelulle harvaan asutuille alueille on MT:n tietojen mukaan kaavailtu 10–15 miljoonan euron vuotuista tukea. Määräaikainen tuki on osa Postin julkisia palveluja selvitelleen työryhmän ehdotuksia.

Työryhmän puheenjohtaja Olli Koski (sd.) ei kommentoi tukitietoja. ”Työ jatkuu edelleen, eikä raportti ole vielä valmis”, hän perustelee.

Työryhmän raportin pitäisi valmistua pian. Ensimmäinen määräaika oli 30.4. ja seuraava ensi viikon perjantaina. Valmistuminen viivästyy vielä. Näillä näkymin se tulee ulos heinäkuun alussa. Työryhmä koostuu hallituksen valtiosihteereistä.

Hallitusohjelmassa on kirjaus etsiä vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa. Tarkoitus on turvata moniääninen tiedonvälitys.

Posti on tuesta yhtä hiljaa kuin Koskikin.

"Meillä ei ole tietoa työryhmän työn lopputuloksista. Tämän vuoksi Posti ei voi vielä ottaa kantaa asiaan ennen kuin tiedämme työryhmän linjaukset", Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila kertoo.

Jakelu on edelleen kannattavaa, mutta jaettavan väheneminen muuttaa suunnan.

"Haja-asutusalueella jakelu on keskimäärin viisi kertaa kalliimpaa kuin keskustoissa. Mantereen puolella on alueita, joissa jakelu on kymmenen kertaa kalliimpaa", Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko sanoo.

Kirjeposti vähenee nopeammin kuin lehtien määrä. Siksi kustannuspaine kohdistuu enemmän lehtien jakeluun, vaikka niiden osuus on kirjeitä pienempi.

Savikon mukaan haja-asutusalueella kaikki mahdollinen jakelu on jo yhdistetty. Siksi tehokkuutta on vaikea enää parantaa.

Posti kertoi keskiviikkona 8 000 hengen yt-neuvotteluista ja perjantaijakelun supistamisesta kesän ajaksi.

Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Aki Lindén (sd.) arvioi poliittisen ymmärryksen tuen tarpeelle kasvavan.

"Kun haluamme, että palveluja toimitetaan haja-asutusalueelle, täytyy siihen löytyä yhteiskunnan rahaa. Pitää päättää, löytyykö sitä postin sisältä ja vähennetään postin tuloutusta, vai ostaako yhteiskunta palvelun. Tuen ympärillä kaikki pyörii", Lindén sanoo.

Lindénin mukaan viimeistään alkusyksyllä pitää olla ratkaisu.

"Yhtiömalliin ei sovi, että kannattavan osan tuloilla rahoitetaan kannattamatonta", Lindén linjaa.

Postin hallintoneuvosto ei ole ollut mukana työryhmän työssä.

