Medialiiton Kangaskorpi vaatii sanomalehtien jakamiseen valtion tukirahaa ja väläyttää Postin pilkkomista

Petteri Kivimäki

Ari Tollola jakoi lehtipostia viime viikolla Saarijärvellä.

Medialiiton puheenjohtaja ja Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kertoo, että lehtien jako maaseudulle on pitkään ollut taloudellisesti tiukkaa.

”Sanomalehtien jakaminen maaseudulle on pitkään ollut ongelmallista. Kustannuspaineiden takia on jouduttu heikentämään laatua asiakkaan näkökulmasta. Jakelutason laadun turvaaminen on tosi vaikeaa”, Kangaskorpi toteaa.

Hän korostaa, että perusjakelun kattavuuden turvaaminen Suomen kaikissa osissa on erittäin tärkeää.

”Ajatus on mahdoton, etteivät ihmiset saisi lehteä, joka heille kuuluu. Tavalla tai toisella jakelu täytyy saada järjestettyä.”

Ratkaisuksi Medialiiton puheenjohtaja tarjoaa valtiollista tukea sanomalehtien jakeluun.

”Tällainen tuki ehdottomasti tarvitaan. On myös käytävä laajempi arvokeskustelu siitä, mitä yhteiskunnallisia velvollisuuksia Postilla on. Onko tarkoitus vain maksimoida tulos keinolla millä hyvänsä vai tarjota myös laadukasta palvelua ihmisille?”

Kangaskorpi väläyttää Postin pilkkomista.

”Voisi pohtia Postin palastelemista osiin. Voisi olla markkinatalousbisneksessä oleva yhtiö sekä Postin virastonomainen osa, joka huolehtisi postin ja lehtien jakamisesta koko maassa – siirtymäajalla niin pitkään kuin perinteistä manuaalista postinjakelua, kirjeitä ja kortteja jaetaan.”

Kainuun Sanomien vt. päätoimittaja Päivi Bisi huomauttaa, että Postin hinnoittelu lehtien jakamisessa nousi takavuosina kohtuuttoman korkeaksi.

”Mehän jouduttiin perustamaan oma jakeluyhtiö kun Postin hinnat nousivat täysin järjettömyyksiin”, Bisi sanoo.

Bisin mielestä valtiollinen tuki sanomalehtien jakeluun on välttämätön.

”Jos halutaan jotenkin tasa-arvoisesti tätä Suomea pitää yllä, niin tiettyjä asioita pitää vain kerta kaikkiaan tukea.”

Keskipohjanmaan liiketoimintajohtaja Mikko Kallion mukaan Postin jakelupäivien väheneminen tuo haasteita maaseudun ihmisille ja yrityksille.

”Jakelupäivien väheneminen luo samalla tilaa kaupallisille toimijoille, jotka pystyvät palvelemaan Postia paremmalla palvelutasolla.”

