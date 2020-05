Suomessa postin jakelun tukea vasta harkitaan, kun muualla tuki on kymmeniä miljoonia – Belgiassa laaja tukipaketti 260 miljoonaa

Belgiassa tuetaan koko postijärjestelmää vaalipostista lähtien. Norjassa tuki on tarkasti kannattamattomaan jakeluun.

Riitta Mustonen

Norjassa heinäkuun alussa käynnistyvä sanomalehtien jakelun tuki koskettaa noin 380 000 kotitaloutta. Sen kustannukset ovat 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Tuki on kohdennettu niin, että se osuu vain kannattamattomaan jakeluun.

"Norjan valtion tuki kattaa normaalin sanomalehden jakelukustannuksen ylittävän osuuden vain niiltä päiviltä ja alueilta, missä muuta jakelua ei ole", Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila kertoo.

Anttilan mukaan Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa valtio on tukenut vuosia sekä postinjakelua että median toimintaa. Tanska päätti joulukuussa 2019 tukea postin yleispalvelua 15 miljoonalla eurolla tähän kesään saakka.

MT:n tietojen mukaan Postin julkisia palveluja selvittelevä työryhmä kaavailee suomeen 10–15 miljoonan määräaikaista tukea.

Suomessa toimii useita jakeluyhtiöitä, mutta vain Posti toimii kannattamattomilla alueilla. Postin jakelun kokonaisuus on kannattavaa toistaiseksi.

Kannattavuuden raja on suurin piirtein sama kuin on varhaisjakelun raja.

"Suomessa varhaisjakelualueiden ulkopuolella on noin 430 000 jakelupistettä", Anttila kertoo.

Haja-asutusalueella jakelu on keskimäärin viisi kertaa kalliimpaa kuin keskustoissa.

Suomessa on pohdittu miten jakelutuki kohdistuisi oikein ja oikeudenmukaisesti sitä tarvitseville. Mallia voi ottaa muista EU-maista. Erilaisia malleja on toteutettu ja Euroopan komissio on tutkinut niiden suhdetta yritystukiin.

Valtio ei saa tukea yrityksiä suoraan, mutta voi maksaa palveluista tai korvata kannattamatonta toimintaa.

Esimerkiksi Belgian tuen komissio on tutkinut ja hyväksynyt. Tuki jaettiin valtion omistamalle bpostille, mutta sillä ylläpidetään postiverkostoa, käteisen saatavuutta ja eläkkeiden jakelua. Lisäksi taataan vaalimateriaalin sekä sanoma- ja aikakauslehtien jakelu.

Komission päätöksen mukaan tuki kattaa juuri julkisten palvelujen kustannukset, eikä tuo bpostille etua kilpailijoihin nähden.

Belgia on maksanut tukea yhteensä 1,3 miljardia euroa vuosina 2106–2020.

Italiassa sanomalehtituki on noin 57 miljoonaa euroa vuodessa. Italiassa on noin 60 miljoonaa asukasta.

