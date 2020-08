Kulmuni: "Olen mielelläni maanvaiva – keskusta ei ole vasemmiston tai oikeiston kynnysmatto"

Carolina Husu

Katri Kulmuni kertoo ottaneensa hallitusyhteistyön ehdot tosissaan.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni puhui tänään Hämeenlinnassa puolueen eduskuntaryhmän kokouksessa. Hän kommentoi puheessaan kuvaa, jota mediassa on maalattu hallitusyhteistyöstä.

"Kun minut vuosi sitten valittiin keskustan puheenjohtajaksi, keskusta oli muutama kuukausi aikaisemmin mennyt hallitusvastuuseen koko Suomen eduskuntavaalihistorian suurimman tappion jälkeen", Kulmuni painotti.

"Te kaikki hallitusneuvotteluihin osallistuneina tiedätte, että me asetimme omat ehtomme tälle ratkaisulle tosissamme, ja saimme näillä ehdoilla syntyneelle ratkaisulle puoluehallituksen ja -valtuuston tuen. Keskustan puheenjohtajana olen ottanut nämä ehdot tosissani ja kokenut velvollisuudekseni huolehtia, että niistä pidetään kiinni."

Luottamusta hallitusyhteistyöhön piti viime vuoden lopulla hakea jopa poikkeuksellisten tapahtumien kautta, Kulmuni kuvaili

"Mediakuiskaajat ovat kertoneet minua pidetyn aivan ”maanvaivana”. On myös sanottu, ettei tiedetä, millä päällä keskusta milloinkin on. Tähän kaikkeen totean, että minä olen mielelläni maanvaiva, kun kysymys on Keskusta tavoitteiden ajamisesta. Keskusta on oma itsenäinen hallitustoimija, ei vasemmiston tai oikeiston kynnysmatto, ja tästä linjasta keskusta pitää kiinni.

Kulmuni kertoo saaneensa kansan parissa kiertäessään erilaista palautetta.

"Siitä palautteesta en tunnista sitä, mitä kuiskaajat piirtävät. Tuo kansan palaute on rohkaissut ja asettanut asiat oikeisiin puitteisiin."

"Suurin osa ihmisistä on ymmärtänyt ja ymmärtää, että talouden, työllisyyden tai Euroopan unionin kehitystä arvioidessaan keskustan Kulmuni ei puhu omasta puolestaan vaan puolustaa sitä, mistä yhdessä keväällä 2019 päätettiin ja tässä käsityksessä aion toimia myös jatkossa."

Keskustan puoluekokous päättää Kulmunin jatkosta syyskuussa. Puheenjohtajavaalissa hänet haastavat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja kansanedustaja Petri Honkonen.

