Viikonvaihde on pilvinen ja sateinen Ensi viikon edetessä on odotettavissa myös auringonpaistetta.

Monella paikkakunnalla pilvet väistyvät seuraavan kerran tiistaina. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Sää Jani Sorsa

Viikonloppu jatkuu Suomessa varsin pilvisenä. Huomenna sunnuntaina vähäisiä tihkusateita esiintyy satunnaisesti eri puolilla maata, pohjoisessa tulee myös heikkoa lumisadetta.

Illaksi lännestä saapuu entisen myrskymatalapaineen jäänteet, ja sateita esiintyy maanantaivuorokauden aikana lähes koko maassa.

Sateet tulevat varsinkin päiväsaikaan etupäässä vetenä, mutta maan keskivaiheilla ja pohjoisessa olomuoto käy ajoittain lumisemman puolella. Vähäisiä lumikertymiä voi jäädä paikoin maahankin.

Yöllä lämpötilat voivat paikoin tippua jopa pakkaselle. Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistaiksi suurin osa sateista ehtii jo väistyä, mutta viileässä koillisvirtauksessa sää on edelleen puolipilvistä tai pilvistä. Sen sijaan keskiviikkona sää muuttuu merkittävästi kuivempaan suuntaan, ja loppuviikolla aurinko saattaa päivisin paistaa jopa koko maan laajuudella.

Päivälämpötilat vaihtelevat lähipäivinä pääosin nollan ja plus kahdeksan asteen välillä. Öisin lämpötila on aluksi nollan tienoilla tai vähän pakkasella. Keskiviikosta eteenpäin kovempiakin yöpakkasia esiintyy kuivemman säätyypin myötä koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

