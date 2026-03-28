Muurahaisia nurkissa? Nämä mausteet käännyttävät sisälle pyrkiviä ruuanetsijöitä Kevään lämpö saa muurahaiset liikkeelle ja etsimään ruokaa myös sisätiloista.

Kuva: Kari Salonen

Kevät lämmittää maastoa, mikä saa hyönteiset hereille ja liikkeelle. Muurahaiset lähtevät hakemaan ravintoa ennen kesää rakennuksista. Jos niistä on vaivaksi asti, mikä on hyvä torjuntakeino?

Muurahaismyrkyt ovat myydyin kuluttajille tarkoitetuista aineista, biosideista, jotka tuhoavat, torjuvat tai tekevät haitattomaksi haitallisia eliöitä.

Muurahaisten määrää voi vähentää ilman myrkkyjä, Tukes muistuttaa.

Ennaltaehkäise, hämää ja torju turvallisesti, kuuluu ohje. Pidä kaikki mahdollinen ruoka poissa muurahaisten saatavilta.

Jos mustat mauriaiset, sokerimuurahaiset, löytävät tiensä keväällä sisälle, niiden merkitsemät kulkureitit voi sotkea voimakkailla hajuilla, kuten kanelilla, cayennepippurilla tai sitrusöljyllä.

Muurahaisten määrää pihalla voi vähentää torjumalla muurahaisille tärkeitä kirvoja. Torjuntaan voit käyttää esimerkiksi nokkosuutetta.

Muurahaispesän voi yrittää tuhota kuumalla vedellä. Jos pesän kuningatar kuolee, häviää koko yhteiskunta ajan kuluessa.

Tuholaislajeiksi luetaan vain hevosmuurahaiset ja faaraomuurahaiset. Hevosmuurahaiset aiheuttavat tuhoja puurakenteisiin.

Pelkästään lämpimissä sisätiloissa elävät faaraomuurahaiset voivat ruoan lisäksi tuhota esimerkiksi sähkölaitteita. Näiden otusten hävittämiseen suositellaan ammattilaista.

Jos myrkyttää muita muurahaisia itse, myrkkyjen käyttö tulisi rajoittaa mieluiten vain sisätiloihin. Muurahaismyrkyt vahingoittavat myös muita hyönteisiä, kuten pölyttäjiä. Ulkokäytössä niiden haittavaikutukset voivat olla pitkäaikaisia.

Niinpä myrkkyjä ei saa käyttää kukkapenkissä tai pihamaalla. Muurahaismyrkkyjen käyttö on sallittua vain sisätiloissa ja rakennusten lähietäisyydellä.

Lue ja noudata aina myyntipäällyksen käyttöohjeita, Tukes muistuttaa.

Suomessa on 60 muurahaislajia, jotka ovat monin tavoin hyödyllisiä useiden ekosysteemien avainlajeja. Ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, muokkaavat maaperää ja auttavat kierrättämään ravinteita.

Lisäksi ne levittävät siemeniä sekä toimivat pölyttäjinä ja hajottajina. Muurahaisilla on roolinsa tuhohyönteisten massaesiintymien kontrolloinnissa sekä vieraslajien levittäytymisen estämisessä.

Lentomuurahaiset eivät ole oma lajinsa, vaan osa kaikkien muurahaisten elinkiertoa. Siivekkäät muurahaiset ovat parittelulennolle lähteneitä uusia kuningattaria ja koiraita.

Lähde: Kemikaali- ja turvallisuuskeskus.