EU:n halvin bensa maksaa 1,33 euroa litralta ‒ näin hinnat ovat nousseet eri maissa Poliittinen paine säädellä hintoja kasvaa. Tankkausturismiin on jo yritetty puuttua Keski-Euroopassa.

Suomessa polttonesteiden hinnat on ovat nousseet rajummin kuin monissa muissa EU-maissa. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Talous Tapio Nurminen

95-oktaanisen bensan hinnan nousu oli tuoreen Lähi-idän kriisin ensimmäisinä viikkoina erityisen voimakasta Saksassa, Suomessa ja Itävallassa.

Saksassa myös dieselin hinta on noussut enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa.

Suomessa bensan ja dieselin keskihinnat olivat viime viikolla Euroopan ja EU:n kuudenneksi korkeimmat.

Kaikkein kalleinta 95-oktaaninen bensa ja myös diesel on Alankomaissa. Molempien polttonesteiden litrahinnat kipusivat 2,26 euroon.

Saksassa, Suomessa ja Itävallassa bensan keskihinta on viime viikkoina noussut reilusti yli kymmenen prosenttia. Kun taas muissa EU-maissa nousu on jäänyt alle kymmeneen prosenttiin.

Virossa, Puolassa, Luxemburgissa, Itävallassa ja Saksassa dieselin hinta on noussut jo yli 20 prosenttia. Viikolla 11 pelkästään Saksassa diesel oli lähes 25 prosenttia kalliimpaa kuin viikolla yhdeksän.

USA ja Israel iskivät Iraniin lauantaina 28. helmikuuta eli 9. kalenteriviikon lopulla.

Tiukan hintasääntelyn vuoksi Maltalla polttonesteiden hinnat ovat pysyneet ennallaan yli neljä viikkoa jatkuneesta ja koko Persianlahden öljyntuotantoalueelle levinneestä kriisistä huolimatta.

Tiedot käyvät ilmi Saksan toisen suuren autoliiton AvD:n viikoittain päivittämästä tilastosta. Hinnat ovat kyseisten viikkojen kansallisia keskiarvoja.

Kuva: Mikko Soini

Suomessa sekä bensan että dieselin hinta on selvästi eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. Viikolla 12 Euroopassa maksettiin 95-oktaanisesta bensasta keskimäärin 1,73 ja dieselistä 1,86 euroa litralta.

Suomessa bensan keskihinta oli jo tuolloin lähes kaksi euroa ja diesel selvästi sen yli.

Ylipäätään polttonesteiden hintaerot ovat Euroopassa erittäin suuria. Maltalla dieseliä saa 1,21 euron keskihinnalla, eli yli euron halvemmalla kuin Alankomaissa.

Suomalaista autoilijaa kismittää erityisesti se, että tuntuvasta, koko Euroopan laajuisesta hintojen noususta huolimatta bensa on naapurimaassa Ruotsissa selvästi halvempaa. Viime viikolla ero keskihinnassa oli yli 31 senttiä ruotsalaisten eduksi.

Erot perustuvat ennen muuta verotukseen ja paikoin myös suoranaiseen hintasääntelyyn, jota monissa maissa nyt Lähi-idän kriisin vuoksi harkitaan.

Ruotsi alensi polttoaineveroa ja laski uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta vuoden 2022 energiakriisin jälkeen. Väliaikaiseksi tarkoitettu korjausliike on ollut voimassa nyt jo neljä vuotta.

Myös Suomessa keskustelu tukitoimista käy kuumana. Eniten ja välittömimmin iskua ottavat kuljetusalan yritykset, joilla nopeasti noussut dieselin hinta on myrkkyä.

Yhä useammilla suomalaisilla tankkauspaikoilla sekä bensan että dieselin hinta on viime viikkoina kivunnut yli kahteen euroon. Kuva: Mikko Soini

Keskisessä Euroopassa, missä välimatkat ovat lyhyitä, on aina harrastettu ahkerasti tankkausturismia. Viime viikkoina halvemman menoveden perässä rajoja ylittäviä on ollut poikkeuksellisen paljon.

Esimerkiksi hintatietoiset saksalaiset käyvät ahkerasti Tsekissä, Puolassa ja myös Luxemburgissa tankkaamassa.

Joillain raja-alueilla on jouduttu jopa kiristämään rajakontrolleja, kun on käynyt ilmi, että halvempaa bensaa ja dieseliä kuljetetaan laittomasti harmaaseen myyntiin.