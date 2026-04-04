Kotkan edustalla paukkuu ‒ Merivartiosto harjoittelee droonintorjuntaa Rajavartiolaitos voi puuttua droonin kulkuun häirintälähettimillä tai ampuma-aseilla, jos se on välttämätöntä.

Ammunnoissa kerrataan Rajavartiolaitoksen mukaan aseiden käyttöä ja harjoitellaan erityisesti droonintorjuntaa. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Suomenlahden merivartiosto harjoittelee lähipäivinä droonintorjuntaa. Merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Kotkan edustalla sunnuntaista ensi viikon torstaihin.

Ammunnoissa kerrataan aseiden käyttöä ja harjoitellaan erityisesti droonintorjuntaa, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa.

Ammunnat suoritetaan Kirkonmaa–Rankin ampuma-alueilla aamukahdeksan ja iltakahdeksan välisenä aikana.

Rajavartiolaitos on tehostanut toimintaansa Suomen ilmatilaan lentävien droonien havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Ampumaharjoitus liittyy toiminnan tehostamiseen itäisellä Suomenlahdella.

Rajavartiolaitos voi puuttua droonin kulkuun häirintälähettimillä tai ampuma-aseilla, jos se on välttämätöntä esimerkiksi rajaturvallisuuden tai alueellisen koskemattomuuden ylläpitämiseksi.