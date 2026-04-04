Purra IS:n haastattelussa: Maataloustukien leikkauksia suunniteltava tulevina vuosina ”Ruuantuotannon tukeminen on varmasti oleellisempaa kuin jonkun hömppäheinän tukeminen”, Purra sanoo.

Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille tähtäävänsä pääministeriksi. Kuva MT:n haastattelusta 2024. Kuva: Kari Salonen

Taneli Laine

Ilta-Sanomien haastattelema valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) nostaa maataloustuet seuraavan hallituksen mahdolliseksi uudeksi leikkauskohteeksi.

Leikkauksia ei toistaiseksi ole kohdistettu maatalouteen, mutta tähän pitäisi Purran mukaan tulla vastaisuudessa muutos.

”Jos katsotaan yritystukien isoa kokonaisuutta, niin maatalouden tuethan ovat siellä todella iso osuus. Sille on perustelunsa.”

”Mutta tilanne, jossa tehostetaan, niin esimerkiksi ruuantuotannon tukeminen on varmasti oleellisempaa kuin jonkun hömppäheinän tukeminen”, Purra sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) istuvan hallituksen on tarkoitus päättää 21.–22. huhtikuuta pidettävässä kautensa viimeisessä kehysriihessä reilun 400 miljoonan euron sopeutuksesta.

Purran mukaan lisäsopeutuksia voidaan joutua tekemään tulevaisuudessa vielä enemmänkin, jos kansainvälinen tilanne heikkenee ja esimerkiksi energiakriisi pitkittyy.

Maatalouden ohella Purra nostaa esiin myös tietyt eläkkeet, järjestötuet sekä hallinnon karsimisen.

Valtiovarainministeri kuitenkin sanoo, että leikkaukset pitäisi ensin kohdistaa toissijaisiin menoihin. Hän pitää kohtuuttomana sitä, että esimerkiksi eläkkeisiin puututtaisiin ennen kuin järjestötuista ja hallinnosta on karsittu enemmän.

Purran arvion mukaan Suomen julkista taloutta pitäisi seuraavalla hallituskaudella sopeuttaa noin kymmenellä miljardilla eurolla. Nykyhallitus olisi hänen mukaansa voinut tehdä jo vaalikauden alussa nykyistä kovempia leikkauksia, jos tulevasta talouskehityksestä olisi ollut parempi tieto.

Juttua oikaistu kello 15.15: Purra puhui tulevien hallituskausien leikkauksista ‒ ei nyt huhtikuussa pidettävän kehysriihen leikkauksista.