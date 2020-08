Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kehottaa välttämään kotimaisia eläintuotteita: "Osta vaikka ruotsalaista"

Hanna Linnove

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kehottaa välttämään esimerkiksi kotimaisia juustoja.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr.) on julkaissut Facebookissa kirjoituksen, jossa hän ottaa kantaa suomalaiseen eläintuotantoon ja kehottaa välttämään kotimaisia eläintuotteita.

Kivekäs toteaa kirjoituksessaan, että vaikka viimeisimmän 30 vuoden ajan Itämereen kulkeutuvia päästöjä on laitettu kuriin monin tavoin kaupunkien jätevedenpuhdistuksesta alkaen, yksi osa-alue on jäänyt vaille huomiota. Tuo yksi osa-alue on hänen mukaansa Suomen maatalous.

Vihreä poliitikko kirjoittaa, että kotimainen maatalous rehevöittää Itämerta nykyisin suunnilleen yhtä paljon kuin 40 vuotta sitten.

"Ympäristötukea on maksettu satoja miljoonia joka vuosi, mutta päästöissä se ei näy juuri lainkaan", hän kritisoi.

Erityiseksi ongelmaksi Kivekäs nostaa Lounais-Suomen eläintuotannon. Ongelma on siinä, että eläimiä on niin paljon, että niiden kaikki lanta ei mitenkään pysty sitoutumaan saviseen maahan, vaan merkittävä osa siitä valuu sateiden mukana puroihin, jokiin ja siitä mereen.

Se, että pelloille levitetään lantaa, ei saa vihreältä poliitikolta ymmärrystä. Lanta pitäisi hänen mukaansa joko kuljettaa niin kauas, ettei se päädy vesistöihin tai keksiä sille muuta käyttöä.

Kirjoituksessaan Kivekäs ehdottaa, että ympäristökorvauksen ehdoksi asetettaisiin pellolle levitettävän lannan määrä. Toisin sanoen lannan määrä pitäisi rajoittaa niin, että kyseisen pellon on mahdollista sitoa se.

Siihen saakka, kunnes Itämeren rehevöitymisongelma on saatu ratkaistua, Kivekäs kehottaa välttämään suomalaisia eläintuotteita.

"Jos haluat ostaa juustoa, osta vaikka ruotsalaista. Itämeri kiittää", Kivekäs toteaa.

