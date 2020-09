Tuntikausien kokouskeskustelussa tuki Kulmunille ja Saarikolle tasapäistä – "Edes puolta tuntia ei ole puhuttu puolueen linjasta"

"Jos teillä ei ole mitään muuta kuin kannatuspuheenvuoroja, niin ne on nyt kuultu!"

Jaana Kankaanpää

Turvavälit, maskit, käsidesi ja ryhmien erottelu leimasivat keskustan puoluekokousta Oulussa.

Keskustan puoluekokouksessa ilmoitettiin lauantaina, että äänestykset viivästyvät kahdella tunnilla. Niiden odotetaan alkavan noin 15.30.

Syynä on se, että listalla oli vielä 90 kannatuspuheenvuoroa puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille.

Kärkiehdokkaat Annika Saarikko ja Katri Kulmuni saivat suurin piirtein yhtä paljon kannatuspuheenvuoroja. Mustaksi hevoseksi kaavailtu Petri Honkonen ei saanut juuri tukipuheita.

"Elämme surullista aikaa, kun maaseutu tyhjenee ja viljapellot tulevat arvottomiksi. Tämä korjaantuu, jos Annika Saarikko valitaan puheenjohtajaksi", Jaakko Aho Seinäjoelta puhui.

Jade Myllykangas Keravalta arvioi, että Kulmuni uskaltaa ottaa kantaa myös vaikeisiin asioihin.

"Yksi tällainen asia on maahanmuutto, ei anneta perussuomalaisten vallata tätä aihealuetta", Myllykangas sanoi.

Kulmuni sai yhden kannatuspuheen laulun muodossa.

Moni ajatteli, että Kulmunin työ on vielä kesken.

"Älkää vaihtako puheenjohtajaa ja hajottako puoluetta", Martti Viisanen Mikkelistä sanoi.

Toisaalta muutosta kaivataan. He tukivat Saarikkoa.

Ennakkoon pelättiin, että henkilövalinnat jättävät puheen puolueen linjasta varjoonsa. Näin kävi ainakin yleiskeskustelussa. Justiina Kaleva Seinäjoelta totesi lopulta, että kannatuspuheet riittäisivät jo.

"Yleiskeskustelu on kestänyt nyt noin neljä tuntia, mutta edes puolta tuntia ei ole puhuttu puolueen linjoista, mitä varten tämä keskustelu on. Puhuttu on vain henkilövalinnoista", Kaleva sanoi.

"Siksi pyytäisin, että jos teillä ei ole mitään muuta kuin kannatuspuheenvuoroja, niin ne on nyt kuultu!"

Monessa puheenvuorossa kannatettiin myös varapuheenjohtajaa. Niissä tuki jakaantui myös melko tasaisesti.

Puoluesihteeriksi on vain yksi ehdokas, Riikka Pirkkalainen.

Oulu-hallissa on läsnä muutama sata henkeä. Siksi täällä kokoushuumaa on vähän. Puheenvuorot tulevat ympäri Suomea 15 paikkakunnalta.

Puheenvuorojen mitat pysyivät varmasti minuutissa, sillä puhujan mikrofoni suljettiin tylysti ajan täytyttyä.

"Kiitoksia, aika", oli kokouksen sihteerin lähes jokaiselle puhujalle toistama kommentti, jonka jälkeen puhe häipyi hiljaiseksi.

Lue myös:

Keskustan puheenjohtajatentti: "puolueen itsetunto on palautettava"

Poliisi poisti kaksi turvemielenosoittajaa keskustan puoluekokouksen sisäänkäynniltä

Kulmuni: "Tämä maa on vakavassa paikassa" – puoluesihteeri Pirkkalainen vastaa Väyryselle: "Puoluekokous on varmasti laillinen"