Marin: "budjetti on elvyttävä" – lämmityksen veronkiristys koskee miljoonia suomalaisia

Valtion ensi vuoden budjetti on 10,8 miljardia alijäämäinen. Pääministeri Marinin mukaan nyt ei ole sopeuttamisen aika.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Hallituspuolueiden puheenjohtajat neuvottelivat budjettiriihen pääosin. Vasemmalla vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja seisomassa keskustan Annika Saarikko.

Hallituksen budjettiriihessä pohdittiin ilmastopäätöksiä, jotka nostavat miljoonien suomalaisten lämmityskustannuksia.

Fossiilisten lämmityspolttoaineiden, kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn verotus nousee.

"Veronkorotuksiin joutuu varautumaan hyvin monet. Koskee usean miljoonan suomalaisen asumista. Niillä on ilmastotarkoitus, mutta valtio myös kerää varoja", valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa.

Tässä on mukana myös turpeen veron kaksinkertaistaminen.

Veroja kerätään yhteensä 105 miljoonaa euroa lisää.

Nykymuotoinen päästökauppakompensaatio lakkaa.

"Tilalle luodaan uusi määräaikainen sähköistämistuki energiaintensiivisen teollisuudelle sähköistämisen", Ohisalo sanoi.

Se toimii myös vientiyritysten kannustimena.

Hiilidioksidipäästöjä yritetään vähentää myös laskemalla sähköautojen verotusarvoa työsuhdeautona. Sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä on verovapaa etu vuosina 2021–2025.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan budjetti on elvyttävä.

"Hetki päättää sopeuttamisesta ei ole nyt. Sen aika on myöhemmin kun tilanne on vakaampi. Suomi on toistaiseksi selviytynyt vähemmin vaurioin. Suomi ei ole velkaantunut yhtä paljon kuin moni muu maa", Marin sanoi.

Hallitus lupaa, että valtio maksaa koronatestauksen kulut. Niihin varataan 1,4 miljardia euroa. Summa perustuu 30 000 testiin päivässä.

"Testaaminen ei jää kiinni rahasta ja valtio vastaa kustannuksista", tiede ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi.

Koronakulut katetaan budjettikehyksien ulkopuolelta.

Hoitovelkaa puretaan kolmen vuoden aikana 450 miljoonalla eurolla.

Kuntien tehtävät lisääntyvät. Oppivelvollisuus laajenee ja hoivahenkilöstölle tulee sitova vähimmäishenkilöstömitoitus. Niistä tulevat kustannukset valtio korvaa.

Valtionavut kunnille kasvavat vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 0,9 miljardia euroa. Niihin tulee tilapäinen 300 miljoonan euron korotus.

Lisäksi on sovittu 500 miljoonan euron yhteisöverojako-osuudesta kunnille.

Neuvottelut yöjunan palauttamiseen Kainuuseen käynnistetään.

Työllisyysohjelman on tarkoitus lisätä työpaikkoja 31 000–36 000 vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös:

Turveveroon budjetissa sadan prosentin nousu, öljyn vero kiristyy runsaat 10 prosenttia – turpeen veroetu säilyy silti

Energiaturpeen vero nousee samassa suhteessa kuin muiden lämmityspolttoaineiden – käyttö ajetaan alas uudella lattiahintamallilla

Ensi vuoden budjetista neuvotellaan tänään viimein koko hallituksen voimin – budjetista tulossa 10,7 miljardia alijäämäinen