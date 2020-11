Saarikko kannustaa öljylämmittäjiä vaihtamaan bioenergiaan – energiaremonttiin ovat saaneet tukea liki kaikki hakeneet

Politiikka Kaijaleena Runsten

Kotien energiaremonttiin on vielä haettavissa rahaa myös tänä syksynä. Hakemusten käsittely on ruuhkautunut, mutta vain viisi prosenttia käsitellyistä hakemuksista on hylätty.