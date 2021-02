Kokoomus esittää odotetusti hallitukselle epäluottamusta EU:n elpymispaketin takia – Kanerva ryhmäpuheenvuorossa: "Valtava järjestely, jossa piru vaanii yksityiskohdissa"

Heikki Saukkomaa

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ilkka Kanerva sanoo, että Suomen saanto paketista pitäisi kohdentaa elvyttämään Suomen osaamista, elinkeinoelämää, työllisyyttä ja kansantaloutta.

Kokoomus esittää odotetusti epäluottamusta hallitukselle EU:n elpymispaketin takia.

Kokoomus katsoo, että hallitus on epäonnistunut, kun paketista on neuvoteltu. Kokoomuksen mukaan hallitus on epäonnistunut varmistamaan sen, että rahoitus olisi selkeästi ehdollista, elvytysrahat kohdistuisivat tarkoituksenmukaisesti ja että paketti olisi ainutkertainen.

Hallitus ei ole kokoomuksen mukaan myöskään onnistunut neuvottelemaan moraalikadon riskien minimoimisesta.

Jo aiemmin perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät oman epäluottamuslauseensa EU:n elpymispaketista. Kokoomus esitti epäluottamusta, kun eduskunnan suuressa salissa keskusteltiin muiden oppositiopuolueiden jättämästä välikysymyksestä.

"Elpymispaketissa on kyse mittasuhteiltaan valtavasta järjestelystä. Järjestelystä, jossa piru vaanii yksityiskohdissa. Me emme halua ottaa valtavaa velkaa ilman takeita siitä, että talouden moraalikato voidaan estää. Neuvotteluissa on epäonnistuttu, jos seuraus on se, että me otamme velkaa maksaaksemme eteläisen Euroopan holtitonta taloudenpitoa", Kanerva sanoo.

Kokoomuksen mukaan paketin peruslähtökohtana olisi pitänyt olla siis tiukka ehdollisuus, selvät pelisäännöt, vastuu omista veloista ja velkajärjestelymekanismista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n elpymisvälineellä ei luoda tulonsiirtounionia tai liittovaltiota.

Marinin mukaan EU-maiden keskinäisriippuvuus on syvää ja unionin elpymisvälineellä saadaan koordinoitu ja synkronoitu taloudellinen sysäys koko EU-alueelle.

"Se tuottaa aitoa lisäarvoa suhdannepolitiikkaan, sen sijaan että jäsenvaltiot elvyttäisivät vain kukin erikseen", Marin sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Marinin mukaan Suomi liittyi aikoinaan EU:hun, koska pienen maan on tärkeää tehdä yhteistyötä ja olla osa suurempaa ryhmittymää.

"Pienelle vientivetoiselle maalle yhteistyön hyödyt avoimien sisämarkkinoiden ja turvallisuuden kautta ovat moninkertaiset nettomaksuosuuteen verrattuna "

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt-liike jättivät viime viikolla välikysymyksen Suomen osallistumisesta EU:n 750 miljardin euron elpymispakettiin.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti elpymispakettia merkittävänä askeleena unionin historiassa, sillä se muuttaa hänen mukaansa olennaisesti myös unionin luonnetta.

"Yhdessä otettu velka sitoo jäsenmaat entistä tiukemmin yhteen ja vie unionia kohti raskaampia yhteisvastuita. Velkaunionin syventämisellä pyritään yhtäältä sosialisoimaan taloutensa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden rakenteelliset ongelmat ja toisaalta estämään uudet brexitit", Halla-aho sanoi eduskunnassa.

"Suomen etu ei ole jäsenyys unionissa, joka rikkoo sääntöjään, nakertaa jäsenmaiden kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tekee veloista ja vastuista yhteisiä. Jos Suomi haluaa olla kokoaan suurempi vaikuttaja, sen on torjuttava tämä paketti ja ilmoitettava, että raja on nyt tullut vastaan. Jonkun on näytettävä esimerkkiä."

