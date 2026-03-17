Eva: Suurin osa työttömistä ei pääsisi töihin, vaikka töitä olisi Työhistorian tai tutkinnon puute, pitkittynyt työttömyys ja yli 50 vuoden ikä heikentävät työllistymismahdollisuuksia.

Eniten huolta aiheuttaa nuorten tilanne, sillä nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Suomen työmarkkinoilla vain alle neljänneksellä työttömistä on edellytykset työllistyä nopeasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

Nopeasti työllistyvien joukkoon kuuluu hieman alle 60 000 ihmistä. He ovat Evan mukaan alle 50-vuotiaita työttömiä, joilla on perusasteen jälkeinen tutkinto, työhistoriaa eikä pitkittynyttä työttömyyttä.

Työttömistä 42 prosenttia eli hieman alle 108 000 ihmistä taas on erittäin vaikeasti työllistettäviä. Reilulla kolmanneksella eli noin 90 000 työttömällä on selviä työllistymisen esteitä.

Evan analyysin mukaan suuri osa työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista on ajautunut niin kauas työmarkkinoista, etteivät talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet yksistään riitä tuomaan heitä takaisin työelämään.

Eva jaotteli työttömyyttä koskevassa tilastoanalyysissaan työttömät kolmeen luokkaan sen perusteella, minkälaiset tilastolliset todennäköisyydet heillä on työllistyä. Todennäköisyyttä laski se, jos ihmisellä on yksi tai useampi työllistämistä heikentävä tekijä. Näitä ovat työhistorian tai tutkinnon puute, pitkittynyt työttömyys ja yli 50 vuoden ikä.

Tutkinto, työkokemusta tai mieluiten molemmat

Työttömyys kasautuu erityisesti lähiöihin ja nuoriin. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa samalla kun työmarkkinoiden sisääntulon ensityöpaikat ovat vähentyneet.

Rakennemuutos näkyy myös valkokaulustyössä. Erityisasiantuntijoiksi luokiteltujen työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes 11 000 ihmisellä.

Analyysin kirjoittajan, Evan konsultti Jussi Pyykkösen mukaan on olennaista estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi.

”Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää”, hän sanoo tiedotteessa.

Ratkaisuina opintotili ja pikakoulutukset

Eva esittää pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi kolme keinoa. Ensimmäinen on opintorahan korvaava opintotili, jolta voi nostaa kuukausittain rajoitetusti rahaa opiskelun tueksi. Nykyistä joustavampi malli kannustaisi Evan mukaan valmistumaan nopeammin ja tekemään töitä opintojen aikana ilman takaisinperinnän pelkoa.

Toisena keinona se esittää kevytoppisopimuksia nuorille aikuisille, joilla ei ole tutkintoa. Malli mahdollistaisi työssä oppimisen ilman teoriaopintoja. Myöhemmin osatutkintoa voisi täydentää kokonaiseen tutkintoon johtavilla opinnoilla.

Kolmantena Eva suosittaa pikakoulutuksia valkokaulustyöttömille. Lyhyet, työnantajien tarpeisiin räätälöidyt koulutukset auttaisivat työttömiä erityisasiantuntijoita takaisin työmarkkinoille.