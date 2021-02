Keskustan Saarikko arvelee pahimman olevan koronassa pian edessä – kannustaa rajoittamaan kontakteja turvallisen kesän takaamiseksi

Jaana Kankaanpää

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kehottaa rajoittamaan kontakteja, sillä koronan pahin vaihe voi olla pian edessä.

Keskusta puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kirjoittaa blogissaan pitävänsä mahdollisena, että tähänastisen koronaepidemian hankalin vaihe on pian edessä.

Saarikko pohtii uusien päivittäisten tartuntojen lukumäärän kasvun mahdollisia seurauksia.

"Viime aikoina tuon luvun ympärillä käytävät keskustelut ovat olleet luonteeltaan huolestuneita. Luku on korkea ja uutta virusmuunnostakin esiintyy. Lievässä kasvussa on myös koronan vuoksi käytössä olevien tehohoitopaikkojen määrä. On mahdollista, että lähiaikoina tullaan Suomen tähän asti hankalimpaan koronatilanteeseen", ministeri kirjoittaa.

Samaan aikaan Saarikko tunnistaa monien kasvavan tyytymättömyyden rajoitteita kohtaan. Hänen mukaansa se on ymmärrettävää.

"Rajoitusten äärellä on koettu myös epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Sen ymmärrän hyvin. Toinen tärkeä näkökulma on kiinnittää huomiota rajoitusten oikeasuhteisuuteen - alueellinen päätöksenteko on ollut järkevä ja oikea valinta."

Saarikon mukaan tapahtuma-ala on ollut epidemian isoimpia kärsijöitä. Ministeri kuvaa myös kulttuuri- ja liikunta-alan kokemaa murhetta "järkälemäiseksi".

"Olemme yrittäneet tukea aloja monilla tavoilla. Ministeriöstä olemme rakentaneet kulttuurin ja liikunnan kanssa yhteistyössä yhteensä 130 miljoonan euron tukipaketin. Työ- ja elinkeinoministeriön puolella hätään on vastattu kustannustuella, josta tulee seuraavaksi kolmas ja taas edellisestä parannettu versio", Saarikko kertoo blogissaan.

Näiden tukien lisäksi ministeri kertoo valmistelussa olevasta kesätapahtumien takuutuesta ja lisätuesta freelancereiden auttamiseksi. Tuet ovat hänen mielestään kuitenkin vain tekohengitystä, eivätkä voi vastata kaikkiin menetyksiin joita epidemia on aiheuttanut.

"Ala kaipaa myös näkymää tulevasta. Mitenkään muuten ei kukaan voi toimintaansa suunnitella", hän summaa.

Ministerin mukaan paluu normaaliin vaatii sitä, että kaikki jaksavat sinnitellä pahenevan tautitilanteen kanssa tulevat viikot ja kuukaudet. Hänen mukaansa se voisi tietää rajoitusten purkamista kevään edetessä. Saarikko näkee toivoa viruksen kausivaihtelussa ja kasvavassa rokotekattavuudessa.

"Pidän täysin mahdollisena, että tulevana kesänä voidaan taas liikkua vapaammin. Koronan jälkeen olisi esimerkiksi valtava asia, että kesätapahtumia voitaisiin järjestää turvajärjestelyillä kaikkialla Suomessa. Tähän on luotu malli jo ennen joulua. Olemme valmiit kun aika koittaa."

Saarikko muistuttaa, että kontaktien rajoittaminen nyt tietää turvallisempaa kesää.