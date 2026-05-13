Säässä on alkukesän tuntua Suomen yli liikkuu loppuviikolla useita sadealueita, joiden välissä sää on laajalti varsin aurinkoista.

Sadekuuroja on käytännössä mahdotonta ennustaa täysin kohdalleen. Kuva: Kari Salonen

Jani Sorsa

Sää on ajankohdalle tyypillisesti varsin vaihtelevaa. Ilmakehän kosteussisällöt ovat tähän aikaan vuodesta jo sen verran suuria, että keväiset kumpupilvet voivat päästä kasvamaan aiempaa korkeammiksi.

Tämä näkyy säässä sadekuuroina ja säätilan nopeina vaihteluina pilvisen ja aurinkoisen välillä. Myös ukkoset ovat jo hyvin mahdollisia. Varsinkin huomenna helatorstaina maan keskivaiheilla voi paikoin salamoida.

Sää myös lämpenee loppuviikkoa kohti. Helatorstain lämpötilat ovat vielä pääsääntöisesti 15 asteen alapuolella.

Viikonloppuna 20 asteen ylitykset yleistyvät varsinkin maan itäosassa, kun kaakosta virtaa lämmintä ja kosteaa ilmamassaa. Yölämpötilat ovat pääosin plussan puolella, mutta hallaa esiintyy yhä laajalti selkeinä ja heikkotuulisina öinä.

Vaihtelevassa säässä sääennusteiden tarkkuus kärsii. Varsinkin sadekuuroja on käytännössä mahdotonta ennustaa täysin kohdalleen.

Ennusteen epävarmuuteen vaikuttaa myös ilmavirtauksen suunta – kaakon suunnalta saapuvat matalapaineet ovat usein melko oikukkaita, ja juuri tällainen on saapumassa maan etelä- ja keskiosaan lauantaina. Pistekohtaiset sadekertymäennusteet hyppivät ennusteen päivittyessä herkästi suuntaan tai toiseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

