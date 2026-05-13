Zelenskyi: Venäjä hyökännyt Ukrainaan tänään yli 800 droonilla, kuusi ihmistä on kuollutZelenskyin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta, ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista.
Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut kuusi ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta, ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista.
Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan-vierailun kanssa.
