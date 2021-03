Mercosur-sopimuksen valmistelu saa kylmää kyytiä EU:n oikeusasiamieheltä – "Ei ole mitään syytä uskoa, että Mercosur-maiden tuotantostandardit olisivat parantuneet, vaikka komissio niin väittää. Hyvä esimerkki on se, että Brasiliassa on hyväksytty 150 kasvinsuojeluainetta, joista 24 on EU:ssa kokonaan kiellettyjä"

EU-Mercosur-kauppasopimus on merkitykseltään suurin EU:n historiassa. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista ovat vielä kesken.

Tuulikki Viilo

Lihantuonnin lisääntyminen voisi leikata maatalousalan työpaikkoja sekä heikentää eurooppalaisen ruuan kilpailukykyä, Mercosur-sopimuksen kriitikot sanovat.

EU:n oikeusasiamiehen Emily O’Reillyn mukaan Euroopan komission olisi pitänyt viimeistellä EU-Mercosur-kauppasopimuksen kestävyysvaikutusten arviointi ennen neuvottelujen päättymistä.

EU:n oikeusasiamiehen tehtävänä on tukea Euroopan unionin toimielimiä ja virastoja sekä antaa ehdotuksia niiden työn parantamisesta. O’Reilly sanoo, että Mercosur-kauppasopimuksen vaikutusten arviointi on tehty puutteellisesti ja että komission työskentely voi heikentää kansalaisten luottamusta.

"Tämä voi lisätä arvostelua EU:ta kohtaan sekä epäilyjä siitä, ettei se ota vakavasti kaikkia kansalaisten huolenaiheita. Tämä voi myös vaikuttaa siihen, miten sopimus nähdään, kun Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on ratifioitava se", hän sanoo maatalouspolitiikkaa seuraavalla IHS Markitin sivustolla.

EU-Mercosur-kaupasta päästiin sopimukseen vuonna 2019. Ratifioinnin jälkeen se poistaisi useimmat tavarakaupan tullit EU:n ja Mercosur-maiden väliltä.

Sopimus kasvattaisi naudanlihan tuontikiintiötä 99 miljoonalla kilolla sekä siipikarjan ja sokerin kiintiöitä 180 miljoonalla kilolla Mercosur-maista EU:hun. Kauppa-alueen maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.

Emily O’Reillyn mukaan Mersocur-sopimuksella voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia molemmille osapuolille, mutta Euroopan komission olisi pitänyt selvittää sopimuksen kestävyysnäkökulmat perusteellisesti ennen sopua.

”EU heijastaa arvojaan kauppasopimusten kautta. Kauppasopimuksen tekeminen ennen kuin sen mahdolliset vaikutukset on arvioitu täysin, saattaa heikentää näitä arvoja."

Mercosur-sopimuksen vaikutukset muun muassa metsäkatoon, kasvihuonekaasupäätöihin ja ruuan turvallisuuteen ovat herättäneet arvostelua jäsenmaissa.

IHS Markit-sivuston mukaan Itävallan hallitus on jo ilmoittanut, ettei se aio hyväksyä sopimusta nykyisenkaltaisena. Kauppasopimus vaatii kaikkien EU-maiden ja Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Komissio neuvottelee parhaillaan Mercosur-maiden kanssa kauppasovun ehdoista muun muassa metsäkadon osalta. Ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet, että komissio neuvottelee suljettujen ovien takana ilman, että kansalaisjärjestöt tai Euroopan parlamentti voivat osallistua keskusteluun.

EU-maiden maataloustuottajien mukaan kauppasopimus Mercosur-maiden kanssa asettaa eurooppalaiset viljelijät epäreiluun kilpailutilanteeseen.

Sopimus johtaa niin kutsuttuihin tuplastandardeihin, koska eurooppalaisia koskevat Mercosur-maita tiukemmat säädökset tuotannolle, EU:n viljelijöiden ja osuuskuntien kattojärjestö Copa-Cogeca on painottanut.

"Ei ole mitään syytä uskoa, että Mercosur-maiden tuotantostandardit olisivat parantuneet, vaikka komissio niin väittää. Hyvä esimerkki tästä on se, että Brasiliassa on hyväksytty 150 kasvinsuojeluainetta, joista 24 on EU:ssa kokonaan kiellettyjä", Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen kommentoi.

