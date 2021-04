Kausityöläisiltä löydetty rajalla muutama positiivinen näyte, mutta ketään ei ole käännytetty – Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: "Ei mikään yllätys"

Jarno Mela

MTK:n mukaan tänä vuonna kausityöntekijöitä tarvitaan kesäkuukausina 10 000–16 000. Osa tiloista tekee mahdollisesti sopeuttamistoimia vähentäen työvoimatarvetta esimerkiksi lisäämällä itsepoimintaa. Kuvassa viime vuonna Helsinkiin lennolla saapuneita ukrainalaistyöntekijöitä.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo, että kausityöntekijöitä kuljettaneilta lennoilta on tiettävästi löytynyt yksittäisiä positiivisia koronanäytteitä.

Kyseessä ovat ensimmäiset tämän kevään lennot, joista Husu-Kallio on saanut tietoja.

"Rajalla ei vielä testistä saada tulosta, vasta myöhemmin saman päivän aikana. Jokunen positiivinen tapaus tiettävästi on löydetty. Olisin yllättynyt, ellei joitain tapauksia ylipäätään löytyisi.

Hänen mukaansa maahan saapunut ja täällä mahdollisesti sairastunut tulija hoidetaan kuten muutkin suomalaiset.

"Juuri siksi järjestelmä on mietitty ja rakennettu niin, ettei korona tarttuisi muihin. Tiloilla ei ole ollut ongelmia", Husu-Kallio sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että kaikki tänne saapuvat testataan, mikä osoittaa, että täksi vuodeksi aikaan saatu toimintamalli on ajan tasalla.

"Kausityöntekijöitä tarvitaan eikä ilman heitä pärjätä. Yhdessä terveysviranomaisten kanssa on luotu paras mahdollinen järjestelmä. On olemassa oma kupla, johon kuuluu testaus rajalla, kuljetus kentältä maatiloille ja toiminta itse tiloilla."

Husu-Kallio toivoo, että myös suomalaisilla rakennustyömailla tai vaikkapa Porvoon jalostamoilla toimittaisiin vastaavalla tavalla.

"Tiedän, että kun viime vuoden ohjetta parannettiin täksi kevääksi, siitä on saatu myönteistä palautetta tiloilta ja terveysviranomaisilta. Kaikki ovat ymmärtäneet asian vakavuuden."

Husu-Kallio ei näe mustien joutsenten uhkaavan hyvää koronakehitystä. Suotuisalla kehityksellä on kuitenkin yksi tärkeä ehto.

"Jokaisen yrittäjän on sitouduttava näihin koronasta annettuihin toimintaohjeisiin. Kun niin tehdään, ei ole mitään hätää. Mielestäni hallitus linjasi jo alussa hyvin tämän, ja tuottajakunta on sitoutunutta ohjeiden noudattamiseen."

Positiivisen näytteen antaminen ei Husu-Kallion mukaan vielä välttämättä kerro, että olisi sairastunut.

"Se kertoo vain tartunnasta. Voi kunpa meillä olisi ollut nykyisen laajuinen testikapasiteetti jo viime vuonna. Toivottavasti tautipaine viruksen osalta pienenee kaikkialla maassa ja myös maailmalla. Näin päästään normaaliin ja pelastetaan kesä myös kausityön kautta. Saamme sitten nauttia kotimaisesta mansikasta kesällä."

Töitä Suomesta Oy:n mukaan sen järjestämillä tilauslennoilla tulijoiden tulee osoittaa lennolle tullessaan todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR- tai antigeenitesti), joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa tai todistus siitä, että on sairastanut koronavirustaudin alle kuusi kuukautta aiemmin.

Tulijat ohjataan Helsinki-Vantaan lentoasemalla terveystarkastukseen ja koronatestiin. Tulijoita ollaan koordinoidusti vastassa sovitulla parkkialueella, ja työntekijät matkaavat tiloille työnantajien järjestämillä kyydeillä.

Työntekijän on oltava 14 vrk karanteenissa ennen kuin hän saa aloittaa työt tilalla. 14 vrk karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta: ensimmäinen testi tehdään rajalla heti Suomeen saapumisen jälkeen, toinen aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien tulos on negatiivinen, voidaan karanteeni lopettaa tässä vaiheessa ja työntekijä saa aloittaa työt tilalla.

