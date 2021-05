Marin puolusti vappupuheessaan järjestäytyneitä työmarkkinoita ja varoitti käymästä joustavuuden varjolla "ideologista taistelua"

Sanne Katainen

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomi on pärjännyt koronakriisissä terveydellisesti ja taloudellisesti hyvin verrattuna moniin muihin maihin, ja kiitti siitä vahvaa hyvinvointivaltiotamme.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti vappupuheessaan sopimisen ja yhteistyön yhteiskuntaa.

"Järjestäytyneet työmarkkinat ja työmarkkinatoimijoiden yhteistoiminta lisäävät yhteiskunnan turvallisuutta ja luovat kestävää toimintaympäristöä, johon myös kannattaa investoida. Me olemme toimineet sopimalla, toisiamme kuullen, konsensusta ja kompromisseja hakien. Tämä tapa toimia on luonut ennakoitavat ja luotettavat työmarkkinat, joilla on ollut eurooppalaisittain vähän työtaisteluita."

Sen sijaan kehysriihen pitkät neuvottelut eivät olleet hänen mukaansa helpot.

"Neuvottelutulos on kompromissi. On hyvä, että kaikilla puolueilla oli halua ja kykyä tulla toisiansa vastaan ja löytää sopu keskeisimmistä kysymyksistä. SDP:lle oli neuvotteluissa tärkeää, ettei kriisin keskellä taloutta kiristetä liian aikaisin ja, että kriisin sosiaalinen jälkihoito hoidetaan hyvin. Vuonna 2023 aloitettavat sopeutustoimet eivät kohdistu heikoimmassa asemassa oleviin. Emme leikkaa koulutuksesta, sosiaalietuuksista tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista", Marin lupasi.

Marinin mukaan hallituksen yhteinen näkemys on "pyrkiä mahdollisimman nopeasti kiinni kestävän kasvun uralle".

"Me tarvitsemme lisää työtä ja toimeentuloa ihmisille. Ja meidän on luotava vakaa, luotettava polku taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan."

Suomea investointikohteena harkitsevat yritykset arvioivat päätöksentekonsa tueksi muun muassa vakautta ja ennustettavuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja hintaa sekä toimitusvarmuutta, Marin sanoi.

"Pohdittava kysymys niin työmarkkinaosapuolille kuin poliittisille puolueille on, mikä on yhteiskunnan ja yritysten pitkän aikavälin etu. Onko se työmarkkinoiden vakaus, vai levottomuuksien lisääntyminen? Suomessa ei pidä käydä joustavuuden ja kilpailukyvyn terminologian varjolla ideologista taistelua, joka ei itseasiassa edistä niin joustavuutta kuin kilpailukykyäkään. Viestini kaikille työmarkkinoiden toimijoille on tänään tämä: rakennetaan luottamusta sopien ja yhdessä myös tulevaisuudessa."

