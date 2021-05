Oppositio ryöpytti hallitusta vappupuheissaan – Kokoomus jättää välikysymyksen, Halla-aho ja Harkimo syyttivät heinäsirkoilla ja maanjäristyksellä pelottelusta

Jaana Kankaanpää

Moni on kuunnellut vappupuheita kotiloissa perinteisin herkuin.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps.) sanoi vappupuheessaan, että kesäkuun kuntavaalit ovat myös yleispoliittiset vaalit ja hyvä tilaisuus antaa puolueille välitilinpäätös siitä, mitä ne ovat kahden vuoden aikana tehneet.

"Jos äänestäjät ilmaisevat tyytymättömyytensä hallituspuolueiden toimintaan nyt, on toiveita, että ne ottavat palautteesta onkeensa ja korjaavat tyytymättömyyttä aiheuttavaa toimintaansa. Onhan selvää, että ne eivät halua uutta selkäsaunaa vuoden 23 eduskuntavaaleissa."

Halla-aho arvelee, että kuntavaaleja siirrettiin, jotta osa puolueista ehtisi saada lisää ehdokkaita, kannatus kohenisi ja nuoremmat äänestäjät ovat siirtyneet pois kotikunnistaan ja jättävät äänestämättä. Perussuomalaisilla on kolmannes enemmän ehdokkaita kuin vuonna 2017 ja listat monissa isoissa kunnissa täynnä.

Valtakunnanpolitiikassa punavihreä hallitus on Halla-ahon mukaan hyötynyt koronan savuverhosta, jonka suojissa on voinut tehdä sellaista, mikä olisi normaalisti kirvoittanut vastarintaa.

"Jopa hallituksen arvostelu on kuulemma ollut vastuutonta veneenkeikuttamista, koska meillä on epidemia."

Hallituksen tulisi esimerkiksi lisätä kilpailukykyä, jotta tehtaat pysyisivät täällä.

"Me emme voi mitään sille, että olemme kylmä maa, syrjäinen maa ja pitkien kuljetusetäisyyksien maa. Sen sijaan me voimme vaikuttaa energian hintaan ja kuljetusten hintaan. Punavihreä ilmastopolitiikka ja muuta Eurooppaa kunnianhimoisemmat hiilineutraalisuustavoitteet heikentävät teollisuuden selviämismahdollisuuksia", hän sanoi listaten polttoaineverojen korotukset, turpeen alasajon ja epävarman metsien käytön.

Myös "punavihreiden lempihomma eli rahan lapioiminen ulkomaille ja ulkomaalaisille" tulisi lopettaa ja samalla suomalaisten "nylkeminen", hän sanoi viitaten korkeisiin veroihin ja julkisiin menoihin, kuten kehitysapuun ja maahanmuuton kuluihin.

EU:n elpymispaketista Halla-aho sanoi, että pelottelu sen kaatamisella kuten vaikutusvallan menettämisellä on turhaa.

"Mihin vaikutusvaltaa tarvitaan, ellei sitä voi käyttää tärkeissä tilanteissa? Suomalaisia pelotellaan maineen menettämisellä, EU-erolla ja heinäsirkkaparvilla. Ei EU erota nettomaksajia. Eihän se erota edes nettosaajia. Jonkun on EU:ssa näytettävä esimerkkiä ja puolustettava perussopimusten henkeä ja oikeusvaltioperiaatetta."

Halla-aho puhui myös "rappiosta" ja "mädännäisyydestä", ja totesi, ettei niitä koskaan siivottu Suomesta esimerkiksi Baltian tavoin.

"Meillä Neuvostoliiton ja Itä-Saksan juoksupojat ja -tytöt jatkoivat muina miehinä ja naisina puolueissa, virkakunnassa, kulttuurielämässä, oikeuslaitoksessa, mediassa ja akateemisessa maailmassa. Ne, jotka toimittivat Kansan Uutisia, toimittavat tänä päivänä Hesaria ja Yleä. Ne, jotka vaikuttivat taistolaisissa, vaikuttavat tänä päivänä vihreissä ja demareissa. Lista on pitkä ja masentava."



Toinen oppositiopuolue kokoomus ilmoitti lauantaina puheenjohtaja Petteri Orpon suulla Helsingin Sanomien haastattelussa, että puolue jättää ensi viikolla välikysymyksen hallituksen kehysriihestä.

"Tämä on niin suuri epäonnistuminen hallitukselta ja niin vastuuton talouspolitiikan linja, että vastuullinen oppositiopuolue ei voi tehdä mitään muuta kuin välikysymyksen", Orpo perusteli.

Puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen (ent. Lepomäki) puolestaan tiedotti, ettei pidä SDP:tä enää työväenpuolueena.

"Hallituksen kehysriihen päätökset ylittää menokehykset ja unohtaa yksityiselle sektorille joustavuutta tuovat työllisyyskeinot on kerännyt laajaa kritiikkiä myös valtiovarainministeriöstä (VM) ja talouspolitiikan arviointineuvostosta. Minulle SDP ei enää ole työväenpuolue. Kehysriihessä nähtiin viimeistään, että tämän porukan ainoa työllisyyskeino on työllistää työryhmiä", Valtonen toteaa.

"Surullisinta tässä on, että työttömät on unohdettu kokonaan. Kannustinloukuissa kamppailevat ihmiset jätettiin yksin."

Valtonen laskee, että hallitus hakee menotasonsa vauraista maista kuten Ruotsista, mutta rahoituspohja on jäämässä heikoimpien joukkoon. Hänestä on harhaanjohtavaa, että hallitus kertoo tavoittelevansa 100 000 työpaikkaa, mutta tekee keinoja vain 10 000 edestä.

"Marinin hallitusta on jo pitkään näyttänyt kiinnostavan enemmän se, miltä asiat näyttävät kuin miten ne ovat tai varsinkaan, mihin ne ovat menossa. Vastuu ja ennakointi puuttuvat."



Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah katsoo, että hallituksen kehysriihi viitoittaa tietä entistä suuremmalle kurjistumiselle, sillä paljon kaivatut talous- ja työllisyyspäätökset jäivät tekemättä.

Essayah on vappupuheessaan pettynyt siihen, että hallitus ei palaakaan menokuriin, vaikka pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi ymmärtää niin vielä helmikuussa.

"Sen sijaan hallitus ehdottaa Suomen pelastamiseksi lisää velkaa ja veronkorotuksia. Ruotsissa sen sijaan Sosiaalidemokraatit ymmärtävät järkevän politiikan päälle: siellä on tehty veronalennuksia elvytystoimena. Marinin hallitus on jättämässä tuleville hallituksille kaikki keskeiset talous- ja työllisyystoimet sekä tuleville sukupolville jättivelat", Essayah moittii.

EU:n elvytyspaketti muuttaa hänestä EU:ta yhä enenevästi tulonsiirto-, velka- ja verounioniksi ja kaventaa kansallista täysivaltaisuutta, minkä vuoksi KD äänestää pakettia vastaan.



Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo toppuutteli vapun juhlapuheessaan pelottelua hallituskriisillä.

"Hallitus voi aivan hyvin hajota kesken vaalikauden. Eduskunta yrittää koota uutta hallitusta ja jos se ei onnistu, järjestetään uudet vaalit. Se on aivan normaalia parlamentaarista toimintaa länsimaisessa demokratiassa. Ei siinä ole mitään pelkäämistä."

Hänestä ei ole myöskään epäisänmaallista hajottaa hallitusta keskellä kriisiä.

"Höpö höpö", Harkimo sanoo ja arvelee ministeriksi päässeiden ajattelevan omaa eikä maan etua.

"Vallanhimo sokaisee kaikki, ennemmin tai myöhemmin. Ministerit ja puolueet yrittävät kaikki varmasti parhaansa, mutta meiltä puuttuu pitkäjänteisyys. Eniten se johtuu siitä, että meillä on liian usein vaaleja, lähes vuosittain ja puolueet mittaavat niissä suosiotaan ja tekevät politiikkaa suosio edellä. Nykyisestä hallituksesta voi surutta sanoa, että se ostaa ääniä Suomen tulevaisuudesta piittaamatta."

Harkimo näkee samaa pelottelun politiikkaa EU-elvytyspaketissa.

"Viime kesänä se oli loistava paketti ja nyt se on enää välttämätön paha. Ja jos sitä nyt uskaltaa arvostella, ministerit uhkaavat maanjäristyksellä ja venäläisten hyökkäyksellä. On aivan oikein, että paketti avataan eduskunnassa ja katsotaan mitä se on syönyt. Ja sitten äänestetään ja pulinat pois. Ministerien pelottelu tässä asiassa on aivan turhaa. EU menee paketissa eteenpäin, on Suomi mukana tai ei."