Matti Vanhanen ei laske kutsumustyössään tunteja - kotimaan maakuntavierailut ja niiden ohjelmat ovat olleet uran mieluisia hetkiä

"Jos tehtävä ei tunnu kutsumukselta enää, silloin kalenterinhallinta ei enää auta. On aika siirtyä muihin tehtäviin”, sanoo kesäkuussa valtiovaranministerin paikalta keskustan eduskuntaryhmän jäseneksi siirtynyt Matti Vanhanen.

Sanne Katainen

Matti Vanhasen mukaan etukäteen sovituista vapaa-ajan menoista on haastavaa pitää kiinni, koska työn aikataulu elää jatkuvasti.

Kesäkuun alussa valtiovarainministerin paikalta keskustan eduskuntaryhmän jäseneksi siirtynyt entinen pääministeri Matti Vanhanen on politiikan konkarikaartia. Mitä jaksamisvinkkejä voisit antaa?

”Olenkohan oikea neuvonantaja, kun erilaisia operaatioita itsellänikin on ollut. En voi sanoa, onko työmäärällä tai -rytmillä vaikutusta ollut vaikutusta, vai ovatko vaivat olleet muuten vain fysiologisia”, hän pohtii.

Vanhanen pitää olennaisena sitä, että tuntee tehtävänsä motivoivaksi ja innostavaksi. Moni haluaa aidosti vaikuttaa politiikassa, ja työ ja harrastukset menevät limittäin.

”Politiikka on kutsumustehtävä, joka ei mene tuntien mukaan. Jos tehtävä ei tunnu kutsumukselta enää, silloin kalenterinhallinta ei enää auta. On aika siirtyä muihin tehtäviin.”

Joitakin asioita suunnitellaan kuukausia etukäteen ja vaaleja jopa vuosien päähän. Lähitulevaisuus varsinkin valtioneuvoston tasolla on Vanhasen mukaan sellainen, että aikataulu elää koko ajan.

”Haittapuoli on se, että on vaikea hankkia vaikkapa teatterilippua, kun ei tiedä voiko sovitusta pitää kiinni. Tämä on rasittava puoli vapaa-ajan puolella”, hän mainitsee.

Vanhasen mukaan kutsumus politiikkaan koskee erityisesti nuoria poliitikkoja. ”Muistelen tuloani politiikkaan, mikä oli vahvasti harrastuksesta ja innostuksesta lähtöisin. Aikaa myöden väkisinkin tulevat velvollisuudet ja niistä huolehtiminen. Se on työtä ja voi alkaa tuntua raskaalta.”

Rankimpina hetkinään Vanhanen pitää EU-puheenjohtajuuskautta vuonna 2006, jolloin pääministerin tehtävien ohessa kuului johtaa myös puheenjohtajuutta.

”Sekin oli kutsumustehtävä, jossa pitkät kansainväliset neuvottelut eivät poistaneet kotimaan työtehtäviä. Ne vaan piti pystyä hoitamaan lyhyemmässä ajassa. Tuo puoli vuotta ja valmistautuminen kauteen oli sellainen urakka, jota kovin kauan ei olisi jaksanut tehdä”, hän myöntää.

Työn miellyttävät hetket antavat puolestaan voimia. Vanhasen mukaan varsinkin kotimaan maakuntavierailuissa ja niiden ohjelmassa oli paitsi asiaa, mutta myös mielenkiintoisia tutustumiskohteita.

”Kun pääsi oman kiinnostuksen pohjalta tutustumiskäynneille, ne olivat lähes kuin lomalle olisi lähtenyt. Myös valtioneuvoston siirtyminen etätöihin toi erittäin hyvät kokemukset, kun tapaamisia hoidettiin virtuaalisesti.”