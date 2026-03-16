”Olemme ihan täpinöissämme” – Moilanen tähtää Saksan markkinoille, mutta yhtä tuotetta se ei edes yritä viedä Tuotteen ja tuotannon pitää olla kunnossa ja markkina tuntea ennen kuin tähtää vientiin.

Moilasen myyntijohtaja Marko Hammar (tiskin takana) ja viennin yhteistyökumppani Martin Göldenitz (toinen vas.) esittelevät gluteenittomia tuotteita Hampurissa. Kuva: Eija Mansikkamäki

Eija Mansikkamäki

”Täällä on mennyt erinomaisesti”, ruokavientiyhdistys SUVI ry:n vientijohtaja Horst Neumann hihkuu Saksan Hampurista. Siellä on ollut perjantaista lähtien Euroopan suurin elintarvikealan tapahtuma, Internorga-messut.

Suomella on viisipäiväisillä messuilla Fennopromon ja Messeforumin järjestämä maapaviljonki, jossa esittäytyy kahdeksan suomalaisyritystä: Apetit, At Sauce, Finnforel, Vellamo Water, JK-TUORETALO, Karelian Lihajaloste/Vegesauce, Mö Foods ja Moilas.

Osastolla on käynyt isojen kauppaketjujen edustajia ja muita suurostajia lähinnä Saksasta mutta myös Tsekistä, Neumann kertoo.

”Heitä ovat kiinnostaneet Moilasen gluteenittomat leivät, Finforellin kala ja Mö-tuotteet, joita maistellessaan he ihan nauroivat, kun se oli niin hyvää! Suomalainen ruoka on puhdasta ja hyvää, mutta ulkomaiset ostajat yllättyvät edelleen niiden laadusta ja kiinnostavuudesta.”

Tänä vuonna on Mö Foodsin kaurapohjaisia juustoja on jo saatu Saksan Lidliin ja Linkosuon ruissipsit Edeka Food Serviceen.

Neumann odottaa lisää uutisia täältä Internorgasta. Jos kaikki kiinnostus kääntyy kaupoiksi, puhutaan miljoonista euroista, hän sanoo.

Hän korostaa pohjatyön tärkeyttä. Hänen ohellaan sitä on tehnyt 30 vuoden ajan yhteistyökumppani Martin Göldenitz.

Moilasen myyntijohtaja Marko Hammar painottaa yritysten omia vientivalmiuksia.

Moilasen myyntijohtaja Marko Hammar painottaa myös yritysten omia vientivalmiuksia. Tuotevalikoiman, valmistuskapasiteetin, logistiikan, pakkausten, hinnoittelun ja sertifikaattien pitää olla kunnossa.

”Eli ajokortti pitää olla, ennen kuin tänne lähtee. Tämä messu on ollut meille paras ikinä, olemme ihan täpinöissämme!”

Myös markkina ja saksalainen maku pitää tuntea.

”Saksassa on vahva leipäkulttuuri, ja siihen pitää tuoda paras mahdollinen leipä.”

Moilasella se tarkoittaa gluteenitonta hapan-, kaurapala- ja pitaleipää, hampurilaissämpylöitä, kolmioleipiä ja pizzoja, joita kaupataan vähittäiskauppaan, ravintoloihin, kioskeihin ja julkishallintoon kuten sairaaloihin.

Yritys on aiemmin myynyt leipään luomuketjuissa, mutta nyt avataan ei-luomu-tuotteiden vientiä.

Suomessa Moilanen tunnetaan myös karjalanpiirakoistaan, mutta niitä ei edes yritetä viedä.

”Niitä on joskus kokeiltu, mutta ihmiset eivät uskalla ostaa eivätkä meidän voimamme riitä opettamaan.”