PTT: "Ryyppy ei saa jäädä päälle" – hallitus elvyttää ja ottaa lainaa edelleen

Monella alalla, esimerkiksi konepajoilla on avoimia työpaikkoja ja työvoimasta puutetta, mihin budjetissa aiotaan puuttua. Myös työvoiman tarjonta on kasvanut viime vuodesta sadalla tuhannella, kun etenkin 55–64 -vuotiaita on tullut työmarkkinoiden käyttöön.

Hallitus aikoo ottaa valtiovarainministeriön (VM) mukaan budjettiriihessä lisää lainaa runsaasti, mutta selvästi tätä vuotta vähemmän. Määrä on painumassa alle 10 miljardin euron. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennustepäällikkö Janne Huovari arvioi, että tänä ja vielä ensi vuonna on järkevää vielä elvyttää koronakriisin vuoksi, koska nopeaa kasvua tarvitaan edelleen. "Tärkeää on, ettei ryyppy jää sen pidemmäksi aikaa päälle." Huovari arvioi, että valtiontalouden alijäämää ja velkasuhdetta pystytään pienentämään vahvan kasvun vuoksi jo ennen vuotta 2023. "Suuri kysymys on, pystytäänkö talouskasvua jatkamaan kriisin jälkeen kovana vai vaivutaanko taas viime vuosikymmenen kehnoon kasvuun, niin kuin VM on ennustanut." "Panostuksia tehdään roimasti tutkimukseen ja infraan. On mahdollista, että koronakriisin jälkeen tilanne muuttuu niin, että tuottavuuden kasvu nopeutuu. Tosin ainakaan vielä siitä ei ole merkkejä näkyvissä." VM aikoo paneutua työvoimapulan ratkaisuun. Huovarin mukaan kevään yllätys on ollut, että avointen työpaikkojen kasvun lisäksi samaan aikaan työvoiman määrä on kasvanut kaikissa ikäluokissa voimakkaasti. "Työvoimaa on tullut lisää yli satatuhatta vuodessa, se on tosi paljon." Eniten on tullut lisää 55–64 -vuotiaiden ikäryhmästä, eli eläkkeelle jääntiä on lykätty. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että hallitus tekee melko neutraalin budjetin. "Kyse on tasapainoilusta elvytyksen ja julkisen talouden tasapainon välillä. Ei varmaankaan ole tulossa yllätyksiä tai raflaavia muutoksia kevään kehysriiheen nähden." Huomio riihessä keskittyy osaltaan työllisyystoimiin. "Niitä on veivattu pitkään. Osittain niitä saadaan ehkä edistettyä, samoin ilmastotoimia. Askelet ovat aina kuitenkin kohtalaisen pieniä yhdessä riihessä.". Aiheet Janne Huovari Reijo Heiskanen budjettiriihi hallitus elvyttää työvoimapula