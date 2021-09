Essee: Kun Yhdysvallat luopuu maailmanpoliisin roolistaan, on Euroopan aika tarkastella kriittisesti kirkasotsaista hyväntekijän rooliaan

Turvallisuus on luottamusta, mikä edellyttää yhteistä tekemistä. Kriisinhallintaa on syytä jatkaa, mutta yhtä lailla on tärkeä keskustella ongelmista suoraan myös kotimaassa, kirjoittaa toimittaja Kaijaleena Runsten.