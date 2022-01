Ylen Satonen: Yle-veron nostoon ei ole painetta

Markku Vuorikari, Jarkko Sirkiä

Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja Arto Satosen mukaan Yle-veron nostokeskustelussa eivät taustat olleet ihan kohdallaan.

Yle-veron nostamiseen ei ole painetta, sanoo Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

"Sillä inflaatio-, verokertymä- ja kustannuskehitysnäkymällä, mikä vuosille 2022–2026 on, Yle-veron nostamiseen ei ole painetta. Rahastossa on kertynyttä ylijäämää sen verran, että sillä saadaan katettua alijäämä", Satonen sanoi perjantaina MT:lle.

Talouselämä kertoi tällä viikolla, että tänä ja tulevina vuosina Yle-veron tuotto ei riitä kattamaan Ylen rahoitusta, jota kasvattavat laissa säädetyt automaattiset indeksikorotukset.

Satosen mukaan asiassa "eivät ole taustat kohdallaan".

"Se mikä unohtuu on, että Yle-veroa on kerätty vuosina 2013–2019 Valtion televisio- ja radiorahastoon 68 miljoonaa euroa enemmän kuin Yle on saanut sieltä rahaa. Vaikka menojen kasvuennuste toteutuisi, rahastossa on tällä hetkellä sellaista rahaa, joka kattaa menot."

Satonen huomauttaa, ettei inflaatiota voi ennustaa esimerkiksi vuoteen 2025, mutta tämänhetkinen tilanne on turvattu eikä veroa tarvitse korottaa.

Valtio kerää Yleisradion rahoittamiseksi Yle-veroa tänä vuonna noin 550 miljoonaa euroa. Kansalaisen maksama veron suuruus on 0–163 euroa vuodessa. Sitä maksetaan 2,5 prosenttia ansio- ja pääomatulojen tai YEL- ja MYEL-työtulojen siitä osasta, joka ylittää 14 000 euroa. Veron enimmäismäärä on 163 euroa vuodessa.

Koska Ylen saama rahoitus kasvaa automaattisesti vuosittain ja verotulot jäävät menoja pienemmiksi jo tänä vuonna, erotus on tästä vuodesta eteenpäin kasvavasti miinusmerkkinen. Viiden seuraavan vuoden aikana aukko kasvaa lähes 36 miljoonaan euroon.

Satosen mukaan alijäämän paikkaamiseksi riittää siis rahaston toistaiseksi jakamaton 68 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön finanssineuvos Filip Kjellberg sanoi Talouselämälle, että vaihtoehtoja alijäämän paikkaamiseen on kolme: velkaraha, budjetin tulot tai menojen priorisointi. Ne ovat kaikki poliittisia, samoin kuin ongelman pääsyy eli lakiin perustuvat indeksikorotukset.

”On poliittinen kysymys, mitä halutaan rahoittaa ja kuinka paljon", Kjellberg sanoi.