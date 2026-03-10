Eläkeläisiä turhauttaa syyttävä talouskeskustelu: ”Eutanasiapilleri suuhun ja krematorioon”Vaatimukset eläkkeiden leikkaamisesta sekä syytökset eläkeläisten itsekkäästä vapaamatkustamisesta ovat perusteettomia, eivätkä ne pohjaudu tosiasioihin, Eläkeliitto toteaa.
Julkinen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta kuormittaa monia eläkeläisiä psyykkisesti. Tämä käy ilmi Eläkeliiton helmikuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 12 400 yli 61-vuotiasta.
”Vaatimukset eläkkeiden leikkaamisesta sekä syytökset eläkeläisten itsekkäästä vapaamatkustamisesta ovat perusteettomia, eivätkä ne pohjaudu tosiasioihin”, Eläkeliitto toteaa tiedotteessa.
Eläkeläiset eivät ole säästyneet viime vuosien sopeutustoimilta. Samalla eläketulojen verotusta on kiristetty ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettu. Myös lääkkeet ovat kallistuneet.
Kyselyn mukaan taloudelliset vaikeudet ovat yleisiä jo nyt. Rahat riittivät sopivasti vain 36 prosentilla kyselyyn vastanneista.
”…Viesti on, että eutanasiapilleri suuhun ja krematorioon”, kirjoitti eräs vastaaja.
”Eläkkeiden leikkaamisvaatimukset ja syyttävä talouskeskustelu ovat koskettaneet syvää ihmisarvon kokemusta”, varoittaa Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.
Eläkeliitto vaatii lopettamaan yksipuolisen ja yksinkertaistavan puheen eläkkeistä pelkkänä kansantalouden menoeränä.
”Eläkeläiset käyttävät suuren osan tuloistaan peruskulutukseen ja toimivat taloudessa automaattisena vakauttajana erityisesti suhdannevaihteluissa”, Vuorisalo muistuttaa.
Eläkeläiset tuottavat yhteiskunnalle myös merkittävää aineetonta arvoa. Hoiva- ja vapaaehtoistyö tukee työikäisten tuottavuutta, ja eläkeläisten omistukset ovat osa kansantalouden kiertoa.
"Ikääntyneiden kokemusperäinen viisaus on merkittävä yhteiskunnallinen pääoma."
