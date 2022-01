Merijärven ainoa ehdokas vaatii sote-asemia ja liikkuvia palveluita pikkukuntiin sekä joustavaa rahanjakoa

Aluevaaliehdokas Kirsti Nivala katsoo, että hyvinvointialueiden sote-rahojen jakoon on saatava joustoa pikkukuntien tarpeiden mukaan. Joka kolkasta on löydyttävä tukikohta, jonne voi tuoda vähintäänkin pyörillä liikkuvia palveluita.

Esko Keski-Vähälä

Kirsti Nivala pysyy kiireisenä maatilan töissä, perheen, vaalikampanjoinnin ja luottamustehtävien parissa. Hän kannustaa kaikkia piipahtamaan vaaliuurnalla, sillä kyse on suurten rahasummien jaosta.

Merijärven kunnan ainoa aluevaaliehdokas, maatalousyrittäjä Kirsti Nivala (kesk.) tietää, mikä on kuntalaisten kannalta oleellista.

"Mikä on sen tärkeämpää meille ihmisille, kuin että me päästäisiin oikea-aikaisesti hoitoon, lapset neuvolaan ja koulun terveyspalveluihin, ikäihmisiä ja kotisairaanhoitoa unohtamatta."

Nivalalle ehdokkaaksi lähteminen tuntui luontevalta, sillä kokemusta on kertynyt kunnanvaltuustosta 20 vuoden ajalta sekä lukuisista terveys- ja perusturva-alan luottamustehtävistä.

Keskustan kansoittamassa Merijärven kunnanvaltuustossa on myös muutama perussuomalainen, mutta he eivät asettaneet aluevaaleihin omaa ehdokastaan. Äänistä Nivala kilpailee muiden Pohjois-Pohjanmaan alueen ehdokkaiden kanssa.

Vaalityössään Nivala painottaa myös avun saamista niin pienissä kuin suurissakin onnettomuuksissa: "Oli sitten auto ojassa tai suuri metsä- tai rakennuspalo."

Noin tuhannen asukkaan kunnassa ollaan oltu tyytyväisiä ripeästi toimivaan vapaapalokuntaan. Terveyspalvelut on järjestetty yhdessä Kalajoen kanssa. Lääkäripalveluja on ollut tarjolla parina–kolmena päivänä viikossa.

"Olemme saaneet olla kaikissa Kalajoen kunnan hankkeissa mukana ja meitä on kuunneltu. Neuvottelukunnassa on yhdessä katsottu, miten rahat riittävät ja joustavasti niitä on voitu tarpeen mukaan siirtää toiminnosta toiseen. Jos itse pääsen aluevaltuustoon, haluan että jatkossakin on tämmöistä joustoa", Nivala kertoo.

Massiiviset rahasummat on Nivalan mielestä jaettava alueiden tarpeiden mukaan.

"Maalla väestörakenne vaihtelee. Toisilla on ikäihmisiä enempi ja toisilla lapsiperheitä, joten rahanjakoa ei voi katsoa vain pääkallopaikalta."

Hyvään hallintotapaan tottunutta Nivalaa huolettaakin eniten, että joustavuus katoaa ja isommat kunnat saavat enemmän painoarvoa alueellisissa päätöksissä.

"Kaikki sanovat, että yhteistä kakkua tehdään, mutta silti sitä tulee pohdittua", Nivala tuumaa, mutta arvelee myös, että päätöksenteko tehostuu ja järkevöityy, kun sitä keskitetään.

"Meidänkin alueella on 19 eri toimijaa ja 2 pelastuslaitosta. Paljon aikaa käytetään kokouksissa asioihin, joista voisi kerralla päättää isommallakin porukalla ja isommille alueille."

Maaseudun sote-palvelujen Nivala ei koe olevan uhattuina.

"Haluan pitää kiinni siitä, että pikkukunnissa on yksi sote-asema, kuten nytkin Merijärvellä on terveysasema. Oli siellä sitten tavattavissa erikoissairaanhoitaja, lääkäri tai psykologi. Tilasta täytyy löytyä vessat, pesutilat ja mahdollisuus vetää sähköt autolla tuotaviin palveluihin. Kaikkialla on oltava paikka, jonne voi tuoda edes liikkuvan palvelun, kuten magneettikuvaukset. Diabetesvälineitä, vaippoja ja muita tarvikkeita voi myös jaella autolla ja postitse."

Digi- ja etäpalveluja Nivala pitää toimivina ihmisille, jotka niitä pystyvät käyttämään. Esimerkiksi kesämökiltä saa siten yhteyden oman kuntansa terveydenhuoltoon. Kaikki kuitenkaan eivät digitaitoja opi ja puhelinpalvelut tuppaavat ruuhkautumaan.

"Jollakin tapaa pitäisi palata 20 vuotta taaksepäin vanhaankin, jotta sote-asemilta voisi varata aikoja ja saada vanhuksille tiedot paperille tulostettuna."

Nivala ymmärtää, ettei moni hahmota, mistä aluevaaleissa on kyse, kun muutokset ovat vasta tulossa. Hän kannustaa kaikkia piipahtamaan vaaliuurnalla, sillä kyse on suurten rahasummien jaosta.

Pelkona on, että korona syö äänestysinnokkuutta. Nivala painottaa, että ennakkoäänestys on turvallinen, eikä ainakaan merijärvellä suurempia ryysiksiä ole odotettavissa varsinaiselle äänestyspäivällekään.

Halukkaat voivat äänestää ulkona, kun ilmoittavat tulostaan vaalivirkailijalle.

Nivalalla on hyvin tiedossa, mikä on Vate eli väliaikainen valmistelutoimielin. Ehdokas kertoo, että siellä on valmisteltu uuden organisaation hallintoa.

"Jos Vatea ei olisi, niin ei mikään muukaan taho kokoaisi tätä systeemiä."

Valtioneuvoston laatimaa aluevaltuutetun opasta Nivala ei ole lukenut. Hän arvelee, että se tulee ajankohtaiseksi, jos tulee valituksi aluevaltuustoon. Nyt ajankäytöstä kilpailevat työ, perhe, vaalikampanja ja lukuisat luottamustehtävien kokoukset.

"Maalla väestörakenne vaihtelee. Toisilla on ikäihmisiä enempi ja toisilla lapsiperheitä, joten rahanjakoa ei voi katsoa vain pääkallopaikalta." KIRSTI NIVALA