Aluevaaleissa ehdolla satoja sairaanhoitajia, lähihoitajia ja muita sote-ammattilaisia – maa- ja metsäalan ehdokkaita toista sataa

Pasi Leino

Sairaanhoitajia on aluevaaleissa ehdolla 450 henkilöä.

Aluevaaleissa on runsain mitoin ehdolla erilaisia sosiaali- ja terveydenhoidon alan ammattilaisia.

Esimerkiksi Kainuussa hoito-alan ehdokkaita on eniten eri ammateista, kertoo Sotkamo-lehti. 59 ehdokasta, eli 16 prosenttia, on hoiva-alalta.

Ehdokkaista koko Suomessa sairaanhoitajan ilmoittaa ammatikseen lähes 450 ehdokasta. Lähihoitajia on noin 350.

Lääkäreitä ehdolla on vajaa sata.

Erilaisia sosiaali-alan ammatteja edustaa yli 300 ehdokasta.

"Aluevaalit ovat kiinnostaneet meidän jäseniä paljon. Tiedossa on 92 jäsentä ehdolla, mutta on varmasti muitakin. Nämä ovat tärkeimmät vaalit, mitä sosiaalialan näkökulmasta on ollut", sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kertoo.

Sote-ala hajaantuu moneen eri ammattiin ja koulutuksen asteeseen. Siksi tarkkaa kuvaa kokonaismäärästä ei saa.

Kainuussa 27 ehdokasta ilmoittaa ammatikseen sairaanhoitaja, mutta sairaanhoitajien ammattiliiton Tehyn listoilla on 15 kainuulaista.

Yhteensä Tehyn jäseniä on ehdolla yli 300 koko maassa. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäsenistöstä ehdolla on vajaa 400 henkilöä. Heistä valtaosa on sote-ammateissa.

Aluevaltuustojen työssä asiaosaaminen korostuu muita poliittisia tehtäviä enemmän.

Valtuustot joutuvat tekemään päätökset hyvinvointialueiden toiminnasta ja rakenteesta heti ensimmäisenä vuonna. Aikataulu on nopea ja asioita on paljon, sillä hyvinvointialueet aloittavat toiminnan vuoden 2023 alussa.

Monia sote-alan ihmisiä valtuusto voi kiinnostaa myös ammatillisessa mielessä, sillä vaikutusmahdollisuus oman alan kehittämiseen on suora.

Karsion mielestä ammattiosaamista tarvitaan erityisesti sosiaalipalveluista päätettäessä.

"Sosiaalipalvelut ovat puolet sotesta, mutta niistä ei ole riittävästi kerrottu julkisuudessa. Monelle on hankala hahmottaa, mistä sosiaalipalveluissa on kyse. Jäsenemme tietävät asiakastyön arjen ja halutaan tuoda osaamista kuuluville valtuustoissa", Karsio sanoo.

Maanviljelijäksi ammatin ilmoittaa 58 henkilöä. Agronomeja ja agrologeja on yhteensä 39 sekä maa- ja metsätaloustieteen maistereita kuusi. Erilaisia metsäalan ammatteja on 46:lla ehdokkaalla. Myös maa- ja metsätalousala hajaantuu useisiin eri ammatteihin.

Yhteensä ehdokkaita koko maassa on 10 584.

Lue myös:

Merijärven ainoa ehdokas vaatii sote-asemia ja liikkuvia palveluita pikkukuntiin sekä joustavaa rahanjakoa

MT:n kysely: Pikkukuntien aluevaaliehdokkaat puolustavat lähipalveluja – "Naapuritilalle pysähtyy kirjastoauto joka toinen viikko, mutta emännälle oli vaikeuksia saada kotisairaanhoitoa"

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään – Suomessa viikon ajan 900 äänestyspaikkaa ja erikoisjärjtestelyjä koronan takia

Vain joka kymmenes uskoo hyvinvointialueiden parantavan palvelujen saatavuutta ja laatua

MT:n ja Ylen vaalikone.