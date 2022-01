Roberta Metsola valittiin Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi – maltalaisella on tiivis side Suomeen

LEHTIKUVA/AFP

Maltalainen Metsola onnistui saamaan yli puolet annetuista äänistä jo ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi on valittu maltalainen Roberta Metsola. Maltalainen Metsola onnistui saamaan yli puolet annetuista äänistä jo ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Metsola sai 458 ääntä, kun voittoon vaadittiin vähintään 309 ääntä.

Metsola kuuluu parlamentin suurimpaan ryhmään EPP:hen eli keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen. Hänellä on side Suomeen suomalaisen puolisonsa kautta.

Metsola oli ennakkosuosikki uudeksi puhemieheksi.

Roberta Metsola on tuttu monelle suomalaispoliitikolle, sillä hänen puolisonsa on suomalainen Ukko Metsola, joka puolestaan on ollut aktiivinen kokoomuksen riveissä.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) kertoo, että Metsolan pariskunta on nähty edustamassa kokoomuksen tapahtumissa niin Brysselissä kuin Suomessa.

Kokoomusmepit Virkkunen, Sirpa Pietikäinen ja Petri Sarvamaa kuvaavat Roberta Metsolaa aikaansaavaksi ja yhteistyökykyiseksi poliitikoksi.

Pietikäinen korostaa Metsolan pitkää EU-kokemusta ja hyvää tuntemusta päätöksentekokoneiston eri puolista.

"Hänellä on eteenpäin katsovia näkemyksiä koko EU:n tulevaisuudesta", Pietikäinen sanoo.

Myös Virkkunen luonnehtii Metsolaa ajatusmaailmaltaan moderniksi eurooppalaiseksi. Parlamentissa Metsola on toiminut muun muassa oikeusvaltio- ja maahanmuuttokysymysten parissa.

Viimeisimmäksi Metsola on ollut parlamentin ensimmäisenä varapuhemiehenä. Hän nousi tehtävään vuonna 2020, kun irlantilaisesta Mairead McGuinnessistä tuli EU-komissaari.

Sarvamaa kuvaa Metsolaa määrätietoiseksi ja selkeäksi poliitikoksi, joka viestii näkemyksiään suoraankin.

"Hän menee eteenpäin koko ajan, ja hän pyrkii ratkomaan asioita pragmaattisesti."

Sarvamaa arvioi, että suorapuheisuudesta huolimatta Metsolalla on taitoa tehdä kompromisseja. Yhteistyökykyä korostavat myös Pietikäinen ja Virkkunen.

"Hänellä on vahvat omat arvot, mutta hän pystyy hyvin neuvottelemaan myös eri mieltä olevien ihmisten kanssa", Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Metsola on ottanut EPP-ryhmän sisälläkin eräänlaista sillanrakentajan roolia.

Metsola on vasta kolmas nainen tehtävässä. Lisäksi 43-vuotiaana hän on EU-parlamentin historian nuorin puhemies.

Virkkunen ja Pietikäinen pitävät hienona asiana sitä, jos parlamentin johtoon nousisi pitkästä aikaa nainen.

"On jo aika saada hyvä, pätevä, kokenut ja osaava nainen parlamentin johtoon. On siitä aikaa ollutkin, ja kovin vähän heitä on ollut", Pietikäinen sanoo.

Edellinen nainen tehtävässä oli vuosina 1999–2002 puhetta johtanut ranskalainen Nicole Fontaine. Ensimmäinen nainen EU-parlamentin puhemiehenä oli ranskalainen Simone Veil vuosina 1979–1982.

Virkkunen ja Sarvamaa pitävät myönteisenä asiana sitä, että ennakkosuosikki puhemieheksi tuli vaihteeksi pienestä jäsenmaasta. Saarivaltio Malta on EU-maiden pienin niin pinta-alaltaan kuin asukasluvultaan.

Viime vuosina puhemiehet ovat tulleet suurista jäsenmaista: edelliset kaksi puhemiestä olivat italialaisia, ja sitä ennen parlamentin johdossa oli saksalainen.

Pietikäinen kuitenkin muistuttaa, että puhemies edustaa ennen kaikkea EU-parlamenttia.

"Puhemies puhuu koko parlamentin vaikutusvallalla, ja hänen suurin kykynsä ja tehtävänsä on löytää ja muodostaa itselleen tuki ja uskottavuus. Sitten kun se on saavutettu, niin hänellä on koko parlamentin valta ja voima takanaan, olipa puhemies sitten Maltalta tai Saksasta", Pietikäinen toteaa.

Vaalikauden alussa poliittiset ryhmät sopivat, että puhemiehen tehtävä siirtyisi 2,5 vuoden jälkeen sosiaalidemokraattien (S&D) ryhmältä EPP-ryhmälle.

Viime vuonna arvuuteltiin, lähtisikö S&D-ryhmä haastamaan aiempaa sopua, mutta lopulta haastamisaie ei ole näyttänyt toteutuvan.

Vaalia varjosti suru, sillä parlamentin edellinen puhemies David Sassoli kuoli viime viikolla. Sassoli oli ollut sairaalahoidossa Italiassa tapaninpäivästä lähtien.

Sassoli hautajaiset järjestettiin perjantaina Roomassa. Maanantaina parlamentin täysistunnon aluksi pidettiin muistohetki Sassolille.

Puhemiehen valinnan jälkeen EU-parlamentti äänestää myös varapuhemiehistä. Parlamentissa on yhteensä 14 varapuhemiehen paikkaa.

Suomalaisista europarlamentaarikoista ehdolla on vihreiden Heidi Hautala.

Hautala on toiminut varapuhemiehenä jo aiemmin, ja hänen odotetaan saavan jatkoa pestilleen.