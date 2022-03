Lintilä: Suomessa tullaan tarvitsemaan turvetta energiantuotantoon lähivuosina

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kyselytunnin aluksi kansanedustajat osoittivat suosiotaan Ukrainalle ja sen Suomen-suurlähettiläälle Olga Dibrovalle, joka vieraili kyselytunnilla.

Suomessa tullaan tarvitsemaan turvetta energiantuotantoon lähivuosina Venäjän vastapakotteiden vuoksi, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi eduskunnan kyselytunnilla.

Lintilä vastasi kansanedustaja Jussi Halla-ahon (ps.) kysymykseen, jossa tämä kysyi kansallisten ilmastotavoitteiden aikataulun uudelleen harkitsemisesta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Halla-aho viittasi kysymyksessään turpeen energiakäyttöön, jota hän piti tärkeänä Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Turpeen energiakäyttöä on Suomessa ilmastosyistä korvattu puuhakkeella, joka suurelta osin tuodaan Venäjältä.

"Me olemme varautuneet siihen tilanteeseen, että Venäjä tulee tekemään vastapakotteita, ja energiapuu on silloin merkittävässä roolissa. On selvää, että huoltovarmuuden kannalta me tulemme tarvitsemaan turvetta seuraavina vuosina", Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan Suomessa on kehitetty malli, jolla Huoltovarmuuskeskus ottaa omaan taseeseensa turvetta, jolla kompensoidaan vastapakotteiden takia saamatta jäänyt puuhake.

"Me emme pysty esimerkiksi puuaineksia niin nopeasti saamaan liikkeelle, jolloin turve tulee olemaan se nopein, jolla pystymme tähän tilanteeseen reagoimaan", Lintilä sanoi.

Suurlähettilään oli kutsunut eduskuntaan puhemies Matti Vanhanen (kesk.).

Vanhanen sanoi ennen kyselytunnin alkamista, että kansanedustajat ovat järkyttyneinä seuranneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sen aiheuttamaa tuhoa ja surua. Vanhasen mukaan eduskunta tuomitsee jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainaa ja sen kansaa vastaan.

"Tukemme Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle on vahva ja järkkymätön", Vanhanen sanoi.

"Haluamme tällä eleellä osoittaa demokraattiselle ja vapaalle Ukrainalle ja ukrainalaisille Suomen eduskunnan vahvan tuen ja solidaarisuuden näinä vaikeina aikoina. Ukrainan asia on meidän", Vanhanen jatkoi.

Vanhanen oli ennen kyselytuntia tavannut suurlähettilään, joka kiitti suomalaisia yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä tuesta ja avusta, jota Ukrainaan on jo tähän mennessä lähetetty.