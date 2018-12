Presidentti Sauli Niinistön isännöimä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Presidentinlinnassa alkoi iltaseitsemältä. Presidenttiparia saapui ensimmäisenä kättelemään 93-vuotias kenraali Jaakko Valtanen.

Valtanen on rannikkotykistön upseeri ja sotilas, joka toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983–1990. Hän on viimeinen komentajista, joka on osallistunut sotatoimiin.

Espoolainen Valtanen on aloittanut kättelyn myös kahtena edellisenä vuonna.

Juhlien teemana on tänä vuonna ympäristö. Kutsuvieraina on runsaasti ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia. Yhteensä vieraita on kutsuttu noin 1 700.

Ympäristöteema näkyi niin ruuassa kuin asuissakin. Presidentin puoliso Jenni Haukio edusti valkoisessa, suoralinjaisessa iltapuvussa, joka oli valmistettu koivuperäisestä ioncell-kuidusta. Kansanedustaja Susanna Kosken (kok.) hiuksissa oli puolestaan viljantähkistä tehty koriste.

Tv-katsojia hämmästytti se, että kättelyjonoon muodostui paikoin niin isoja aukkoja, että presidenttipari joutui odottamaan seuraavia käteltäviä. Poikkeuksellista juhlissa oli myös se, että aiemmista presidenteistä paikalla oli vain Tarja Halonen. Martti Ahtisaari jätti juhlat väliin selkäleikkauksesta toipumisen vuoksi. Myöskään Mauno Koiviston leski Tellervo Koivisto ei osallistunut juhliin.

Ympäristö ja ilmasto ovat paljon suurempia asioita kuin yhden illan kannanottoja, presidentti Sauli Niinistö sanoi toimittajille ennen itsenäisyyspäivän Linnan juhlien alkua.

Toivoisin, että ylipäätään tämä asiakokonaisuus tulee tätäkin kautta muistutettua. Siitä tässä ennemminkin on kysymys, Niinistö sanoi.

Kun Haukiolta kysyttiin lapsiperheenä elämisestä nykypäivän Suomessa, Haukio vastasi kysymyksen olevan henkilökohtainen.

Oikein hyvä on elää. Suomessa on hyvin järjestetty lapsiperheiden asema, Haukio sanoi.

Hän kertoi kuitenkin toivovansa, että asenteet ja ilmapiirit olisivat lapsiperheille kannustavampia.

Presidenttiparin alkuvuodesta syntynyt Aaro-poika vietti illan isovanhempien hoivissa.