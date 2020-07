Suomi rikkoo etämyyntikiellolla EU-oikeutta

Euroopan unionin kansalaisista 99 prosenttia pystyy torjumaan alkoholihaittoja, vaikka etämyynti on sallittua.

Miksi voin tilata laatikollisen viiniä Italiasta kotiovelleni mutta en muutamaa laatuolutta suomalaisesta pienpanimosta?

Tähän kysymykseen kiteytyy tämän hetken alkoholin etämyyntikeskustelun hullunkurisuus. Alkoholin etämyynti ulkomailta Suomeen kyllä toisinaan onnistuu, mutta ei Suomen sisällä esimerkiksi pienpanimolta kuluttajalle. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusperiaate, joihin jäsenmaat sitoutuvat liittyessään unioniin.

Siksi on jokseenkin käsittämätöntä, että Suomi itsevaltaisesti pyrkii eri keinoin estämään kansalaisia tilaamasta mietoja alkoholijuomia ja viinejä toisista EU-maista ja kotimaasta. Eräskin tamperelainen pienpanimo on ratkaissut ongelman siten, että on joutunut perustamaan kaupan Tallinnaan ja lähettämään sieltä oluita asiakkaille Suomeen. Monet etämyyjät ovat roikkuneet jo pitkään löysässä hirressä.

Mutta ei ulkomailta Suomeen tilaaminenkaan ongelmatonta ole – päinvastoin. Etämyyntiä ei ole suoraan kriminalisoitu Suomen alkoholilaissa, mutta se ei ole myöskään erikseen sallittua. Tilanne on jätetty juridisesti epäselväksi.

Kieltoa pyritään pitämään yllä vaihtelevin keinoin: esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä Valvira katsovat asiakseen lähettää poliisille noin 12 esitutkintapyyntöä alkoholijuomia toisista jäsenvaltioista suomalaisille kuluttajille myyvistä yrityksistä kesä- ja elokuussa.

Miksi Valvira uhkailee alkoholia EU-maista Suomeen kotioville myyviä yrityksiä oikeustoimilla, jos etämyynti ei ole kiellettyä?

Vuosina 2017 ja 2018 alkoholilain uudistuksen yhteydessä Suomi oli ujuttamassa todellista etämyyntikieltoa lakiin. Komissio esitti tästä vastalauseensa, ja Suomi vei komissiolle notifioitavaksi vain lain, jossa etämyynnin kieltävää pykälää ei lopulta ollut.

Komissio torppasi etämyyntikiellon tuolloin rikkomusmenettelyn uhalla. STM on jopa vahvistanut komissiolle vuonna 1996, että alkoholilaissa ei ole rajoitettu kuluttajien mahdollisuutta tilata alkoholijuomia toisesta jäsenmaasta.

Näin ollen Suomi ei ole koskaan hyväksyttänyt komissiolla etämyynnin kieltoa. Etämyynnin kieltoa ei ole myöskään testattu tuomioistuimessa, jolloin sellaista kieltoa ei voi olla voimassa.

Silti tätä kieltoa pyritään käytännössä toimeenpanemaan uhkailemalla ulkomailta Suomeen juomia toimittavia yrittäjiä oikeustoimilla ja poliisilla. Perussopimusten vastaisella, juridisesti testaamattomalla ja lainsäädännöstä uupuvalla kiellolla Suomi rikkoo käytännössä EU-oikeutta.

Muualla Euroopassa vastaavia rajoituksia ei ole. Euroopan unionin kansalaisista 99 prosenttia pystyy torjumaan alkoholihaittoja, vaikka etämyynti on sallittua. Myös Ruotsissa alkoholin etämyynti on selkeästi ja ongelmattomasti sallittua Systembolagetin monopolin toimiessa rinnalla.

Miksi näin ei voi olla Suomessa? Nyt jätämme vapaaehtoisesti myös veroeurot keräämättä, vaikka juuri niitä Suomi kipeästi tarvitsisi.

Jos etämyynti sallittaisiin reilusti, voittaisivat sekä kuluttajat että yritykset. Nykyinen tilanne on kestämätön, ja se jatkuu vain siksi, että poliittisilta päättäjiltä puuttuu rohkeutta näyttää STM:n virkakunnalle kaapin paikka. Ministeriön virkamiehet ovat kiertäneet hallituksen pikkusormensa ympärille, ja ylläpitävät kuviteltua etämyyntikieltoa, vaikka siitä ei ole minkäänlaista mainintaa lainsäädännössä.

Hallituksen olisi aika kantaa tässä kysymyksessä vastuuta ja tuoda suomalaiset samalle viivalle muiden EU-kansalaisten kanssa. Korjataan epäkohta sallimalla etämyynti reilusti ja heittämällä holhousasenne historian romukoppaan.

