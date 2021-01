Halla-ahon holohölinät

Kuntavaalien alla on perussuomalaisten näkyvä houkuttelu ehdokkaaksi vedonnut kauniisti kansalaisten isänmaallisuuteen. Kiiltokuvan pohjalta löytyy kuitenkin karu maailmankuva, josta houkuttelukampanja luonnollisesti vaikenee: maahanmuuttovastaisuudeksi verhottu äärioikeistolainen ajattelu.

Esimerkiksi Ranskassa kaikki puolueet ovat tuominneet rotuopit jyrkästi ja liittoutuneet yli puoluerajojen Le Penin valtaanpääsyn estämiseksi. Miksi Suomessa muut puolueet vaikenevat?

Onko syynä se, että Suomessa on perinteisesti toiminut tukahduttamistaktiikka. Niin vennamolaiset, soinilaiset kuin kommunistitkin kesytettiin hallitusvastuulla. Joka kerta, kun kansa on saanut nähdä, miten kaikki suuret puheet ovat tosiasioiden edessä jääneet vain puheeksi, on kannatus laskenut kuin lehmänhäntä.

Mutta voiko Halla-ahon persujen kohdalla enää olla yhtä luottavainen siihen, että tämä taktiikka toimii?

Vennamolaisuus syntyi maaseudun brutaalin tyhjentämispolitiikan seurauksena, soinilaisuus puolestaan ratsasti EU-vastaisuudella. Molemmat olivat puhtaita populistipuolueita, mutta Halla-ahon johtamissa joukoissa asetetaan koko nykyinen poliittinen systeemi kyseenalaiseksi eikä rasistisia ajatuksia enää pidetä loitolla.

Populistipuolueesta on tullut äärioikeistopuolue, jonka ajatuksia kannattaisi ruotia nyt eikä sitten, kun se on myöhäistä.

Kun Jussi Halla-aho käytti meppinä puheenvuoroa Euroopan parlamentissa, jo hänen monotoninen äänensä ja ilmeettömät kasvonsa oudoksuttivat. Myöhemmin muiden maiden mepit kiinnittivät huomionsa siihen, että siinä, missä Timo Soini piti puolueensa Ruotsidemokraattien tavoin visusti erillään Euroopan äärioikeistolaisten ryhmästä, Halla-aholla ei ollut pidäkkeitä. Hänen johdollaan persut menivät estoitta Identiteetti ja demokraatti -ryhmään, siihen samaan sakkiin, jossa äärioikeiston veteraani Marine Le Pen pullistelee.

Nyt kuntavaalien alla olisi syytä lukea Lauri Nurmen ansiokas Halla-aho-kirja, jossa valotetaan persujohtajan liian vähälle huomiolle jääneitä blogikirjoituksia ja kytköksiä äärioikeistolaiseen Suomen Sisu -ryhmään ja sen ajatteluun.

Siinäpä oikea SS-ryhmä, nimi on tuskin silkkaa sattumaa. Sen pohjana ollut Thule-seura otti nimensä suoraan saksalaisten Thule-seuralta, jonka perusajatuksia oli arjalaisen rodun ylivertaisuus. Juuri thulelaiset perustivat Saksan kansallissosialistisen työväenliikkeen, Hitlerin ponnahduslaudan tunnetuin seurauksin.

Halla-ahon vuosina 2003–2015 kirjoittaman blogin läpikäynyt Nurmi paljastaa kirjoittajan maailmankuvan taustoja, joista persujohtaja pitää nykyään suunsa supussa. ”Neekerien” ja ”ählämien” nimittelyn lisäksi hän kuittaa holokaustin, juutalaisten kansanmurhan, ”holohölinäksi”.

Tällaiset puheet jopa rääväsuinen Marine Le Pen on kitkenyt puolueestaan sen jälkeen, kun hänen isänsä Jean-Marie Le Pen kuohutti nimittämällä juutalaisten kansanmurhaa historian detaljiksi ja keskitysleirejä krematorioiksi. Halla-aho ei ole sanonut itseään irti kirjoituksistaan vieläkään.

Nyt, kun loppiaisena nähtiin, miten Washingtonissa siirryttiin sanoista tekoihin ryntäämällä Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen, pitäisi meilläkin herätä aikojen muutokseen. Nettiaikana vaarat ovat aivan toista luokkaa. Sen koki nahoissaan myös entinen pääministeri Juha Sipilä eduskuntatalon edessä.

Sanoista ja somesta on meilläkin siirrytty reaali­maailmaan. Halla-aholta meni aikaa ennen kuin hän suostui tuomitsemaan Washingtonin tapahtumat, hyökkäyksen demokratian kimppuun.

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija.

