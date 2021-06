Rasmus Montonen Maankuulu hatsapuri on pelkkä pakastepitsa ilman tomaattikastiketta

Siinä se pellillä istuskelee. Pieni, pyöreä, vaalea kiekko, joka georgialaisten kansantarujen mukaan on täynnä juustoa. Joskus kuulemma myös lihaa tai kasviksia, mutta tällaiset väitteet taitavat olla hevosmiesten kuulopuheita.

Hatsapurin maistaminen tuntuu olevan nykyään mittari sille, onko oikeasti puumalalainen vai ei. Ville Haapasalon Suomen kauneimman kesäkunnan satamassa kaupittelema georgialainen perinneruoka on noussut otsikoihin tasaisin väli­ajoin ympäri Suomea. Raivostuttavasti se tuntuu olevan myös jokaisen Puumalasta kuulleen uusi keskustelunavaus.

Kaipaan aikoja, kun ihmiset tiesivät Puumalasta vain sillan ja siskon kaiman mökin.

”On ne kyllä hyviä, namskista nam! Oletko sä jo Rasmus maistanut hatsapuria?”

No en ole! Mutta kohta olen, kunhan uuni vaan lämpenee.

Edessäni oleva yksilö on ikävä kyllä pakastettu, koska kaltaisellani vilkasta elämää elävällä 27-vuotiaalla ei ole aikaa sellaisiin maallisiin asioihin kuin leipomiseen, eikä Villen kioski ainakaan kirjoitushetkellä ole vielä auki.

Isäukon mukaan Haapasalo oli tämän pakaste-hatsapurin hänelle omin käsin ojentanut, ilmaiseksi jopa. Äijä ei tosin kehdannut julkkiksen edessä myöntää, ettei hän syö juustoa, joten tuotteen mutustelu jää nyt perheen esikoiselle. Näin se vastuu kulkee sukupolvelta toiselle.

No niin, lätty on ollut kymmenen minuuttia uunissa, voisulat päälle ja sitten katsotaan, mistä tässä hatsapurihypessä on oikein kyse.

Hmm, leipää ja juustoa, mitä nyt suomalainen tavallisestikin leipänsä päälle laittaa. Maukasta, mutta kaipaisi ehkä jonkun tomaattikomponentin. Hetkinen, tämähän on vain pakastepitsa ilman tomaattikastiketta. Minua on huijattu.

Kirjoittaja on MT:n puumalalainen kesätoimittaja.