Antennitelevision katsojat pakotetaan nettiliittymien maksajiksi – Yle haluaa karsia kustannuksia

Hyvää tarkoittavalla paimenkirjeellään Ylen pääjohtaja paljasti Ylen unohtaneen antennitelevision katsojat.

Ylen pääjohtaja Merja Ylä-Anttilan kirje liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle oli varmasti hyvää tarkoittava. Sen aiheena oli Ylen sisältöjen saatavuuden turvaaminen laajakaistaverkossa koko yleisölle. Kirjeessä puhutaan itsestäänselvyytenä, että antenniverkosta ollaan luopumassa ja laajakaistaan siirtymisen päätöksillä on kiire.

Se, mitä kirjeessä ei sanottu, oli kaikkein tärkein asia. Yle haluaa olla teknologisesti alan kärjessä ja joutuu hakemaan säästöjä. Punavihreästä kaupunkikuplasta katseltuna voi tuntua hyvältä ajatukselta luopua vanhasta antenniverkosta ja pistää paukut laajakaistaan.

Perustehtävä luullaan hoidettavan parhain päin näin. Kun se laajakaista on kuitenkin tulossa. Mutta huppista, antenniverkon käyttäjät unohtuivat. Kaikkialle laajakaistaa ei edes saada.

Alkuviikon keskustelussa on samaa havaittavissa kuin aikoinaan koko laajakaistan rakentamisen kanssa. Ei silloinkaan mietitty katvealueita.

Maaseudun kylillä on 2000-luvun alun jälkeen nähty villi joukko erilaisia projekteja, joiden voimin laajakaistaa on kylille vedetty. Projekteihin on upotettu eu-rahaa ja kansallisia tukia. Eikä laajakaista ole edelleenkään joka kylällä kaikissa savuissa. Ei edes pääkaupunkiseudulla kaikilla pientaloalueilla.

Helposti syntyy tunne, että kansalaista höynäytetään maksumieheksi.

Kun pitäisi puhua rahasta ja kuka lystin maksaa, käännetään keskustelu äkkiä aikatauluihin ja uuden teknologian väistämättömään tuloon.

Tavallisen televisionkatsojan kannalta asia on kuitenkin yksinkertainen. Kun olet ostanut television ja laittanut katollesi antennin, saat katsoa ylen lähetyksiä niin kauan kuin maksat sähkölaskusi. Tämä on riittänyt.

Tulevaisuudessa antenniverkko halutaan unohtaa ja kuluttajat pakottaa liittymään joko laajakaistan ääreen tai hankkimaan nettiliittymä, jonka kautta sitten Ylen lähetyksiä katseltaisiin.

Television katsojan pitää maksaa joko laajakaistan perustamismaksut ja liittymän kuukausimaksut tai hankkia jonkun sortin mokkula, jonka varassa sitten töllöä pääsee ihailemaan. Ja verkkopankista sitten menee joka kuukausi uusi kuukausimaksu.

Nyt, kun entistä useampi kansalainen viettää aikaa maaseudulla ympärivuotisesti, antenniverkko kiinnostaa. Ylen suunnitelma antenniverkon kuoppaamisesta olisi toisenlaisena aikana kenties hoideltu huomaamattomasti. Nyt sitä ei voida sivuuttaa.

Yleisradion pitää keskittyä perustehtäviinsä. Ensin hoidetaan leipää pöytää, sitten mietitään jälkkärit. Vielä ei olla jälkiruoan äärellä.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden uutispäällikkö.

