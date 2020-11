Nyt ruuallakin voi rikastua – tulokärki ei ole enää it-yrittäjien yksinoikeus

Niklas Holmberg: Vakaana ja jähmeänä pidetystä ruoka-alasta on tullut bisnes joka kiinnostaa sijoittajia.

Verotiedot osoittavat jälleen kerran että Suomessakin voi rikastua yrittämällä.

Iloinen uutinen on, että it-miljonäärien joukossa on nyt myös elintarvikealan startup-yritysten perustajia. Vakaana ja jähmeänä pidetystä ruoka-alasta on tullut bisnes joka kiinnostaa sijoittajia. Sama koskee pienpanimobuumin siivittämää juoma-alaa.

Kouvolalaisen Kaslinkin Fazerilla myyneet Kukkosen veljekset hallitsevat tämän vuoden ruokayritysten tulokärkeä. Ilahduttavaa on kuulla, että he ovat sijoittaneet osan tuloistaan uudelleen kotimaisiin ruoka- ja juoma-alan kasvuyrityksiin.

Hyviä tuloja ei tarvitse hävetä, kunhan maksaa veronsa Suomeen. Siitä huolimatta iso joukko suurituloisia on halunnut poistaa nimensä verohallinnon kokoamalta listalta. Esimerkiksi UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen kohdalla kyse lienee periaatteellisesta kannanotosta.

Kyse on yksityisyyden suojan ja yhteiskunnallisen avoimuuden välisestä punninnasta.

Oikeuslaitos ratkaisee lopulta, mitkä tiedot Verohallinto toimittaa tiedotusvälineille. On myös hyvä muistaa, että tulotiedot eivät kerro varallisuudesta ja osa tuloista jää verotietojen ulkopuolelle.

Tiedot kuitenkin kertovat mielenkiintoisia asioita yhteiskunnasta. Näyttää esimerkiksi siltä, että osuustoiminnallisissa yrityksissä johtajien palkat ovat pienempiä kuin samankokoisissa pörssiyrityksissä.

Johtajien palkka ei olekaan aina suoraan verrannollinen yrityksen menestykseen. Viimeaikaiset kohut esimerkiksi psykoterapiakeskus Vastaamon ja hoivayritysten ympärillä kertovat, että rahaa voi tehdä myös hyvin kyseenalaisilla tavoilla.

Viime vuoden verotiedot kertovat koronaa edeltävästä taloudesta. Tänä vuonna tuloja on vähemmän ja kärjessä voivat olla ihan eri ihmiset.