Nuoren kesätyö tärkeä kaikille

Sadat tuhannet opiskelijat yläkouluista yliopistoihin vapautuvat näinä viikkoina kesänviettoon. Useimmilla haaveena on päästä ainakin osaksi kesää töihin, tienata omaa rahaa ja saada tärkeää työkokemusta. Työn löytyminen ei ole itsestäänselvyys. Vaikka tilanne on viime kesästä helpottanut, koronarajoitukset rajaavat edelleen kesätöitä monella alalla.

Kesätyö on nuorelle oppia vastuunottoon ja itsenäisyyteen. Korona-talven etäopiskelun jälkeen myös työyhteisön jäseneksi pääseminen voi olla monelle ratkaisevan tärkeää. Poikkeusaikana on kannettu huolta nuorten ongelmien lisääntymisestä. Jokainen nuorelle löytyvä kesätyö on siksi tärkeä kaikille. Kannustusta nuori tarvitsee erityisesti, jos töitä ei löydy.