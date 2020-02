Viikon Vieras: Mikä on miehiään Ranskan huippulähtöjen mystinen suomalaisnimi?

Gerard Forní

Jarmo Niskanen, Earl Simon, ohjastaja Franck Ouvrie ja oriin taustavoimat Vincennesin valloittajina helmikuun alun Prix de l'amitie Franco-Africainen voittajina.

Jarmo Niskanen on suomalainen juuriltaan, mutta hän kasvoi Ruotsissa ja on elänyt suurimman osan aikuisiästään Ranskassa. Viimeisimmät lähes 30 vuotta Niskanen on valmentanut jälkimmäisessä maassa, missä hänellä tällä hetkellä on talli Grosboisin valmennuskeskuksessa lähellä Pariisia. Itse asiassa hän on ollut "Grosboisin mieskin" jo 30 vuotta - tavallaan pitempäänkin.

"En ole suomalainen, ruotsalainen enkä ranskalainen, vaan vähän kaikkia kolmea", Niskanen naurahtaa.

"Koti ja vanhemmat ovat Ruotsissa, mutta kyllä minä tänne Ranskaan taidan jäädä. Haapajärveltä minä olen kotoisin, mutta muutimme Ruotsiin ollessani kolme, ja täytyy myöntää, että osaan Suomea enää tosi auttavasti."

Tällä hetkellä Niskanen tunnetaan Ranskan oriparhaimmistoon lukeutuvan Earl Simonin, 6, valmentajana, mutta tallin kaikkien aikojen kovin hevonen toistaiseksi on vuoden 2005 aikoihin mahtitiliä tehnyt tamma Västerbo Daylight, joka voitti mainittuna vuonna mm. Cagnes-Sur-Merin suurkisan Criterium Vitessen 90000 euron ykköspalkinnon ajalla 10,5. Västerbo Daylightin koko uran ansiot ylittävät 6,3 miljoonaa kruunua. Muita menestyshevosia ovat 2000-luvun alun Com Lear, 2010:n paikkeilla menestynyt ruuna Querios Du Mirel ja parina edelliskautena hyvin montéssakin mennyt tamma Cathy A Quira, 424440 euroa.

"Earl Simon on silti kaikkein paras hevonen, jota olen valmentanut. Se on kompletti pakkaus - ei mitään heikkoutta millään osa-alueella. Västerbo Daylightkin oli kyllä tosi hyvä, joten siitä voi päätellä, mitä ajattelen Earlista. Ja Västerbo Daylightkin olisi voinut tehdä vielä yhden huippukauden lisää Ranskassa, mutta omistaja halusi siitä siitostammaa, ja se palasi Ruotsin minun kannaltani vuotta liian aikaisin. Se oli vasta noussut uudelle tasolle, huipulle. Earl Simonilla on eväitä mennä kaikkein pisimmälle hevosistani, vaikka joukossa on ollut jo monta tosi hyvää. Esimerkiksi Querios oli myös tosi kiva tarina. Se, samoin kuin Earl, ovat olleet koko uransa minun tallissani."

Niskanen on ollut melkoinen maailmanmatkaaja työurallaan, mutta eniten hän on viihtynyt Ranskassa. Hän kasvoi Voxnassa Bollnäsin ravien vaikutusalueella.

"Ensin meille tuli siskon ratsu, joka oli vanha ravuri, ja sitten alettiin kiinnostua raveista. Isä treenasi ja ajoi kilpaakin muutamaa hevosta nuoruudessani. Se alkoi kiinnostaa minua enemmän kuin koulu. Matematiikan tunneilla istuimme luokan perällä kaverin kanssa, ja puhuimme raveista. Se johti siihen, että jätin koulun kesken ja menin töihin Ann-Marie Johanssonin talleille Rommeen. Siitä jatkoin Kaj Widellille Solvallaan. Siinä kahdenkympin tienoilla tuli ensimmäinen sessio Ranskassakin, kun oli yhdeksän kuukautta yhdellä Ulf Nordinin hevosenomistajalla Normandiassa ja hetken aikaa Grosboisissakin, kunnes työlupaa ei enää ollut ja piti lähteä pois."

"Tarkoitus oli alunperin lähteä USA:aan, mutta hevonen potkaisi, ja olin sairaana juuri kun piti matkustaa, ja se vaihtui sitten Ranskaan, mikä sattuma on voinut ohjata koko elämääni. Ranskasta menin Saksaan Dan Wegebrandille. Sitten olin Stig H. Johanssonilla neljä vuotta, ja hän oli ehkä tärkein oppimestari, vaikka oppia on tullut ihan kaikista paikoista, missä olen ollut. Johansson treenasi rakentamalla varsoista hevosia, filosofialla, jonka olen tuntenut omakseni jo ennen tuota aikaa. Sain ajaa kilpaa, ja asiat olivat 'liian hyvin'. Ajattelin, että jos en nyt lähde, en lähde koskaan. USA:ssakin tuli sitten käytyä kolmen kuukauden periodi virkavapaalla Stig H:lta, mutta ainakaan siinä ajassa en tuntenut sitä omakseni. Florida ei toki ole USA:n kärryurheilun koko kuva, mutta kuitenkin."

"Lähdinkin sitten takaisin Ranskaan, missä olin neljä vuotta suurhevosenomistaja Claude Guedjin palveluksessa, osin Christian Bigeonin tallilla, osin Guedjin omalla tilalla. Paljon tuli oltua Grosboisissa, kuitenkin, sillä vaikka Bigeonin hevoset olivat siellä vain talvimeetingin ajan, minä jäin laittelemaan sinne tallin varsoja ympäri vuoden. Sitten olin Jean-Michel Bazirella vuoden, kun hän aloitti isänsä jäljiltä. Vuonna -98 olin taas Guedjilla, ja ajattelin uudelleen, että jos en lopeta nyt, jään loppuiäksi. Otin oman lisenssin ja aloitin tallin Grosboisissa, vaikkei minulla ollut oikein edes hevosia. Anders Lindqvistillä oli enemmän kuin tallinsa mahtui, ja sain niitä ylijäämähevosia ja Tarzan Melanderkin lähetti joitan Ranskan hevosiaan minulle, ja Giroccolla vähän pärjättiinkin. Se oli tärkeä hevonen ennen kaikkea siksi, että pääsin vähän näkyviin itsenäisenä valmentajana."

Earl Simon oli viime pyhän 4150 metrin Prix de Parisin kolmas hyvällä kirillä. Tiistain Travrondenin netti alkoi jo spekuloida oriin mahdollisella Elitloppet -osallistumisella.

"Siitosorihommat ovat etusijalla Earl Simonilla keväällä, mutta muuten Elitloppet voisi olla ihan sen heiniä. Viime kaudella se astui täyden Ranskan kiintiön 100 tammaa ja 30 ulkomaista päälle, eikä kilpaillut lainkaan. Sen suvussa ei ole Ready Cashia, eikä Coktail Jetiä, ja siitä on ehkä vähän tulossa erisukuinen vaihtoehto Ranskan markkinoille, kun isänsä Prodigiouskin alkaa ikääntyä."

"Tänä keväänä ajetaan kilpaa, ja seuraavana on vuorossa Nizzan Criterium de Vitesse, uran ensimmäinen maili. Sillä on jo 80 varausta tällekin kaudelle, ja 100 tulee varmaan täyteen, joten kyllä se vaikuttaa menoihin. Kuitenkin lentokuljetuksilla voisi Pohjoismaissa käydä, sillä on sellainen tuntu, että huippuvire on vasta tulossa. Muutenkin odotan oriilta pitkää ja nousujohteista uraa. Se on ollut aina terve. Kolmevuotiaana oli lievempi murtuma, joka ei tullut urheilemisesta. Sen jalkoja on hoidettu piikittämällä tasan kerran koko uralla - jalat ovat tosi hyvät. Earl Simonissa on aineksia pitempään menestystarinaan, mutta tottakai hevosten kanssa pitää mennä päivä kerrallaan."

"Omistaja Gunnar Sundbaum on Tornion läheltä kotoisin, vaikka Tukholman seudulla vaikuttaakin ja minäkin Pohjoismaista, joten kyllä kilpaileminen siellä maistuisi. Viimeksi olin Suomessa neljä vuotta sitten mummon hautajaisissa ja tutustuin moneen serkkuun, joita en ollut nähnytkään. Isä ja aiti seuraavat aktiivisesti raviurheilua, ja kyllä Suomessa kilpaileminen tuntuisi aika kivalta ajatukselta."

"Franck Ouvrie saa sitä ajaa vaikka Pohjoismaissakin, jos sellaisia startteja tulee ja jos hän ei vaihda toiseen ajokkiin. Hän ajaa sekä voitontahtoisesti että nätisti - hyvä hevosmies. Itse haluan ajaa varsoilla ainakin niiden uran alun. Kuitenkin ison rahan kisoissa on hyvä olla kuski, jolla on rutiinia niistä. En ole tällä kaudella ajanut, mutta palaan kyllä kärryille, kun kelit lämpenevät. Viisi vuotta sitten olin selkäleikkauksessa, ja selkä vaivaa silti edelleen vähän. Viime vuoden kolarikin, jossa olin mukana, voi vähän vaikuttaa. Kuitenkin aion ajaa edelleen jonkin verran itsekin, mutta isoissa lähdöissä paineet ovat kovat, ja olen huomannut, että aidalla on miellyttävämpää."

"Maili ja kaksi hiittiäkin voisivat sopia siinä missä kaikki muukin. Earl Simon on tosi allround. Se palautuu nopeasti ja avaa kovaa, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia Elitloppetissa. Pitää saada vain rutiinia lyhyen matkan kisoista, mutta sitäkin voidaan tehdä tässä välissä."

"Finlandia-ajo voisi tulla kyseeseen kolme viikkoa Elitloppetia ennen ajettavana, jos sinne nyt yritetään. Anders Malmrot on ollut yhteydessä, mutta eihän meitä ole kutsuttu edes minnekään. Ensin pitää olla hevonen kunnossa - sitten pitää saada kutsuja. Nythän se on kunnossa, mutta olen sen verran kokenut, etten luulottele kovin kauas tulevaisuuteen. Mikkelissäkin on kuulemma nopea rata - ei sillä että minulle ennätykset meinaisivat suuria. Täällä Ranskassa hevosen kapasiteetti katsotaan voittosummasta useimmiten. Kuitenkin siinä vaiheessa kesää astutuskausi alkaa olla ohi, ja jos sinne tulisi lentokuljetus, ja hevonen olisi hyvä - miksei? Siten olen hevosta rakentanut, että se voisi olla aika hyvä toukokuussa ja ihan yhtä hyvin se voi mennä koviten heinäkuussa. Aika näyttää."

Pääset tästä Earl Simonin kilpauraan. Jokaisen startin perässä oikeassa laidassa on nuoli, josta pääset kyseisen kisan videoon.

Gerard Forní

Earl Simon rattaillaan Franck Ouvrie ponnistamassa tämän Pariisin talvimeetingin voittoonsa 2. helmikuuta. Kaikki neljä talven starttia Vincennesissä ovat tuottaneet totosijan lähes kovimmissa mahdollisissa seuroissa.