Ravitauko jatkuu 13.5. saakka – ”Turha painaa paniikkinappulaa”

Anu Leppänen

Markku Nieminen hyväksyy, että ravikilpailutoiminta on toistaiseksi keskeytyksissä. "On kai yhteiskunnassa isompiakin huolia,"

Suomen hallituksen päätös jatkaa yli 10 hengen kokoontumiskieltoa kuukaudella 13.5. saakka tarkoitti samalla, että ravitoiminta pysyy keskeytyksissä yhtä pitkään.

Markku Niemisen talli on täynnä talven ajan treenattuja, nyt starttivalmiita hevosia, mutta kilparadoille ei ole asiaa.

”Kivahan se olisi päästä kilpailemaan, kun aurinko nousee, ei sitä voi kieltää. Ja varmaan monesta muustakin”, hän aloittaa.

”Mutta on kai yhteiskunnassa isompiakin huolia, me ollaan vaan pieni marginaaliryhmä. Ja jos ajatellaan muuta urheilua, vaikka jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin niille tästä vasta valtavat tappiot tuleekin.”

”Meidän 3- ja 4-vuotiaillehan tällä katkoksella ei ole vielä mitään merkitystä. Jos vaikka kesän puolivälistä päästään jatkamaan ja kevään kasvattajakilpailut siirtyy tuonnemmaksi, niin ne muutamat tavalliset lähdöt ja muutamat tonnit, mitä niissä olisi ehditty ajaa, ei merkkaa kokonaisuudessa mitään”, Markku Nieminen muistuttaa.

”Vanhemmille suurkilpailuhevosille merkitys on tietysti toinen, mutta tilanne on nyt vaan tämä. Sen kanssa on elettävä.”

Kaikki eivät ajattele samalla tavalla. Hevosia on jo lähtenyt kilpailemaan Ruotsiin, missä ravitoiminta vielä toistaiseksi jatkuu, ja saattaa lähteä lähiviikkoina lisääkin.

”Mutta onko sekään moraalisesti oikein, kun rajat on päätetty pistää kiinni ja siihen on syynsä?” Nieminen kysyy.

”Ei meillekään olisi ongelma pistää kymmentä hevosta autoon ja lähteä Ruotsiin. Mutta sinne pitäisi lähettää myös ihmisiä, joiden liikkuminen on periaatteessa kielletty. Jos ravit meilläkin taas toukokuun lopussa jatkuu, niin onko niillä muutamilla starteilla, jotka ehdittäisiin ennen sitä ajaa, kokonaisuuteen merkitystä?”

”Ja voihan ravitoiminta lakata Ruotsissakin koska tahansa”, Nieminen huomauttaa.

”Turha painaa paniikkinappulaa. Me keskitytään pitämään henkilökunta terveenä ja hevoset kunnossa. Ainakin toistaiseksi omistajat on sen hyvin ymmärtäneet.”

Suomessa kilpailutoiminta keskeytettiin, kun maan hallitus kielsi yli 10 hengen kokoontumiset. Ruotsissa se jatkuu, vaikka yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty, ja sekin määrä ihmisiä raveissa ylittyy. Raveissa kilpaileminen katsotaan Ruotsissa töissä käymiseksi, Suomessa kokoontumiseksi.

Markku Nieminen ei kyseenalaista suomalaista tulkintaa.

”Se on meillä eri asia, kun valtio maksaa meille Veikkauksen kautta palkan. Me ei voida vetää eri linjaa kuin valtio.”

Näin kaikki eteni

12.3. Suomen hallitus päätti kieltää yli 500 hengen kokoontumiset.

13.3. Ravit alettiin ajaa Suomessa ilman yleisöä.

16.3. Suomen hallitus päätti kieltää yli 10 hengen kokoontumiset.

18.3. Ravikilpailutoiminta Suomessa päätettiin keskeyttää 13.4. saakka.

30.3. Suomen hallitus päätti jatkaa yli 10 hengen kokoontumiskieltoa 13.5. saakka. Myös ravitoiminta pysyy keskeytyksissä siihen asti.