Iikka Nurmosen talli täyttyi – jokerikortti Timo Hulkkoselta

Iikka Nurmosen 14-paikkainen talli Berga Gårdin valmennuskeskuksessa on nyt käytännössä täynnä.

Terhi Piispa-Helisten

Lovemore on Iikalle tuttu ajokki jo Suomesta. ”Kun on mennyt täyden matkan 13:a ja tienannut vasta pari kymppiä, pitäisi riittää sarjoissaan täälläkin."

Alkuviikosta Iikka sai kaksi vahvistusta isältään Ossilta ja yhden Timo Hulkkoselta. Ossilta tulleista hevosista Gizelle Nyx aloittaa keskiviikkona Solvallassa ja Sweet Carolina torstaina Örebrossa.

”Kummankin pitäisi olla hyvässä kunnossa, mutta niille tuli huonot paikat. Katotaan, mitä saadaan”, Iikka Nurmonen kommentoi.

”Gizelle Nyx on ihan pystyvä ja nopea hevonen, mutta kasirata Solvallassa taitaa viedä mahdollisuudet. Sweet Carolinalle tuli vielä pahempi paikka, rata 12. Kiertäminen on ollut sille välillä vaikeata, ja siksi sille on jäänyt usein voimia varastoon. Pitää yrittää tehdä ratkaisuja suorilla.”

Varsinainen jokerikortti saattaa olla Timo Hulkkoselta tullut 6-vuotias tamma Lovemore.

”Kun on mennyt täyden matkan 13:a ja tienannut vasta pari kymppiä, pitäisi riittää sarjoissaan täälläkin. Viime startista on aikaa, mutta Timon mukaan Lovemore on treenannut talven hyvin”, Iikka kehaisee.

Keskiviikkona Solvallassa hänen hevosistaan juoksee Gizelle Nyxin lisäksi May Rose ja torstaina Örebrossa Sweet Carolinan lisäksi Ilos Sansibar ja Captivate. Voitot tulisivat Iikalle pikku yllätyksinä.

"Miksei May Rose voisi pärjätäkin, jos se ravaa, mutta koitetaan ensisijaisesti päästä sillä ravia. Captivate ei tuntunut viimeistelyissä ihan niin hyvältä kuin olisin toivonut. Ilos Sansibarille tuli huono paikka /voltin rata 12), ja se on vielä kovin lapsellinen, vaikka 4-vuotias jo onkin."

Åbyn 75-kierroksella lauantaina ovat puolestaan tulessa Amazing Warrior ja Next Direction. Uumajan toista 75-sankaria Better Bossia Iikka ei ole vielä ilmoittanut mihinkään.

”Sillä ei startattu viikon välein Suomessakaan ja se oli niin hyvä viimeksi viiden viikon tauoltakin, että ei ahnehdita nytkään. Starttaillaan hiljakseen ja tähdätään Elitloppet-viikonlopun finaaleihin, mihin on nyt paikka.”